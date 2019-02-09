Trump ve Kim Jong Un Vietnam'ın Başkentinde Görüşecek

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de görüşeceğini duyurdu. Trump, Amerikalı diplomatların da hali hazırda Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son derece yapıcı görüşmelerin ve Kim Jong Un’la ikinci zirvenin tarihiyle ilgili uzlaşının ardından temsilcilerim Kuzey Kore’den ayrıldılar. Zirve 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam’da Hanoi’de gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca “Başkan Kim’le buluşmak ve barış konusunda ilerlemek için sabırsızlanıyorum” mesajını paylaştı.

Bu haftanın başında Trump, Kim Jong Un’la yeniden biraraya geleceğini söylemiş ancak zirvenin hangi şehirde olacağını duyurmamıştı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun’un, zirveye ilişkin hazırlıklar çerçevesinde Pyongyang’da, üç gün süren temaslarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Biegun’un, mevkidaşı Kim Hyok Chol’la zirve öncesinde de yeniden biraraya geleceği duyuruldu.

Heyetlerin yaptıkları görüşmede, gerçekleşecek zirve öncesinde nükleer silahlardan arınma, Amerika-Kuzey Kore ilişkilerindeki geçiş süreci ve Kore yarımadasında barış sürecine ilişkin konuların konuşulduğu belirtiliyor.

