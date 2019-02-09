HABER

Trump ve Kim Jong Un Vietnam'ın Başkentinde Görüşecek

09.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de görüşeceğini duyurdu

Trump ve Kim Jong Un Vietnam'ın Başkentinde Görüşecek

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de görüşeceğini duyurdu. Trump, Amerikalı diplomatların da hali hazırda Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son derece yapıcı görüşmelerin ve Kim Jong Un’la ikinci zirvenin tarihiyle ilgili uzlaşının ardından temsilcilerim Kuzey Kore’den ayrıldılar. Zirve 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam’da Hanoi’de gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca “Başkan Kim’le buluşmak ve barış konusunda ilerlemek için sabırsızlanıyorum” mesajını paylaştı.

Bu haftanın başında Trump, Kim Jong Un’la yeniden biraraya geleceğini söylemiş ancak zirvenin hangi şehirde olacağını duyurmamıştı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Amerika’nın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun’un, zirveye ilişkin hazırlıklar çerçevesinde Pyongyang’da, üç gün süren temaslarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Biegun’un, mevkidaşı Kim Hyok Chol’la zirve öncesinde de yeniden biraraya geleceği duyuruldu.

Heyetlerin yaptıkları görüşmede, gerçekleşecek zirve öncesinde nükleer silahlardan arınma, Amerika-Kuzey Kore ilişkilerindeki geçiş süreci ve Kore yarımadasında barış sürecine ilişkin konuların konuşulduğu belirtiliyor.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
Köpekbalıklarının jakuzisi: İsrail kıyılarıKöpekbalıklarının jakuzisi: İsrail kıyıları
Brezilya'nın Flamengo Spor Okulu'ndaki Yangında 10 Çocuk ÖldüBrezilya'nın Flamengo Spor Okulu'ndaki Yangında 10 Çocuk Öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uruguay’da karnaval heyecanı

Uruguay’da karnaval heyecanı

Hindistan’da çığ felaketi

Hindistan’da çığ felaketi

Venezuela'da mahkemeden muhaliflerin 'geçiş hükümeti' tasarısı için 'yok hükmünde' kararı

Venezuela'da mahkemeden 'yok hükmünde' kararı

Interpol ve Europol'un kırmızı bültenle aradığı Rus terörist Kayseri'de yakalandı

Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.