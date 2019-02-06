Trump ve Kim Jong Un Yeniden Buluşuyor

Amerika Başkanı Donald Trump Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’la ikinci kez bu ayın sonunda biraraya geleceğini duyurdu. Trump, Kim’le buluşmasına ilişkin bilgilendirmeyi “Birliğin Durumu” konuşması sırasında yaptı.

Trump ve Kim Jong Un Vietnam’da 27-28 Şubat tarihlerinde biraraya gelecekler.

Amerika Başkanı Donald Trump, dün akşam Amerika Senato Binası’nda yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında konuya ilişkin olarak, “Yeni yoğun diplomasinin bir parçası olarak Kore Yarımadası’nda barış için baskı kurmaya devam ediyoruz. Rehinelerimiz eve döndüler, nükleer denemeler durdu ve 15 aydır füze denemesi yapılmıyor. Eğer ABD Başkanı seçilmeseydim, benim fikrime göre şu anda Kuzey Kore’yle büyük bir savaşın içerisinde olacaktık. Daha yapacak çok iş var ama (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un’la iyi bir ilişkim var. Başkan Kim ve ben 27-28 Şubat’ta Vietnam’da tekrar görüşeceğiz” dedi.

Trump görüşmenin Vietnam’ın hangi şehrinde olacağına dair bilgi vermedi.

Trump ve Kim Jong Un, geçen yıl Haziran ayında Singapur’da biraraya gelmiş ve tarihi bir zirve gerçekleştirmişlerdi ancak o günden bu yana iki ülke arasındaki görüşmeler istenen düzeyde devam etmedi.

Bu zirvede Trump ve Kuzey Kore Lideri Un, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmışlardı. Ancak nasıl ilerleme sağlanacağı konusunda detaylar ortaya çıkmamıştı.

