Trump ve Kim, nükleerde anlaşamadılar

ABD, Kuzey Kore’den nükleer ve füze programlarından vazgeçmesini isterken Kuzey Kore ise ABD’den Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerine sağladığı nükleer şemsiyesini kaldırmasını istiyor.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Trump’ın, Vietnam’ın başkente Hanoi’deki ikinci gün görüşmeleri, nükleer konusundaki anlaşmazlık sebebiyle yarıda kesildi. Her iki lider de ikinci gün görüşmelere başlarken, ilişkilerini geliştirme ve nükleerden arınmada gelişme sağlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Kim basına yaptığı açıklamada, nükleer silahlardan vazgeçmeye hazır olup olmadığı konusundaki bir soru üzerine “Eğer bunu yapmak istememiş olsaydım şimdi burada olmazdım” dedi. Kim, gazetecilerin soru sormaya devam etmesi üzerine, “Umarım bize konuşmak için biraz daha zaman verirsiniz. Bir dakika bile çok değerli" dedi.

ABD Kuzey Kore’den nükleer programından ve füze programlarından vazgeçmesini isterken Kuzey Kore ABD’den Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerine sağladığı nükleer şemsiyesini kaldırmasını istiyor.

Haziran ayında Singapur’da iki liderin görüşmesinde Kuzey Kore lideri Kim’in, Kore Yarımadası’nı nükleerden arındırmaya yönelik çalışacağı şeklinde bir ifade kullanmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Metropol otelinde yaptığı görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ve Kore İşçi Partisi Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol katılıyor.

Başkan Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında nükleer silah ve füze tesislerinin sökülmesi konusundaki ikinci günkü görüşmeleri, anlaşmaya varılmadan sonra erdi.

Beyaza Saray Basın sözcüsü Sarah Sanders "Bu defa bir anlaşmaya varılmadı, ancak tarafların saygıdeğer ekipleri gelecekte yine görüşmeyi bekliyor. Taraflar nükleerden arınma ve ekonomik etkili kavramlar üzerinde gelişme sağlamak için birçok yol değerlendirildi" dedi.

