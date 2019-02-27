Trump ve Kim'den olumlu mesajlar

Liderler, görüşme öncesi yaptıkları açıklamalarda umutlu konuştu.ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme öncesi gazetecilere poz vererek el sıkıştı.

Trump ve Kim arasındaki ilk zirve, geçen Haziran ayında Singapur'da gerçekleşmişti. ABD Başkanı, kameraların önünde yaptığı açıklamada, ilk zirveden bu yana "büyük ilerleme kaydettiklerini" söyledi.

"En önemli gelişmenin de aramızdaki ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, Kuzey Kore lideriyle "gerçekten iyi" bir ilişkileri olduğunu ifade etti. Trump, bu zirveden Kore Savaşı'nı sonlandıracak bir siyasi deklarasyon çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya "Göreceğiz" cevabını vermekle yetindi. Güney Kore, Trump ve Kim'in Vietnam'daki zirvede, Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasına dair bir açıklama yapılması konusunda anlaşmaya varabileceklerini öne sürmüştü.

Trump ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim ise "herkesin memnuniyetle karşılayacağı harika sonuçlar elde edeceklerinden emin olduğunu" söyledi.