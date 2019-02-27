HABER

Trump ve Kim'den olumlu mesajlar

27.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Vietnam'da bir araya geldi.

Trump ve Kim'den olumlu mesajlar

Liderler, görüşme öncesi yaptıkları açıklamalarda umutlu konuştu.ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşme öncesi gazetecilere poz vererek el sıkıştı.

Trump ve Kim arasındaki ilk zirve, geçen Haziran ayında Singapur'da gerçekleşmişti. ABD Başkanı, kameraların önünde yaptığı açıklamada, ilk zirveden bu yana "büyük ilerleme kaydettiklerini" söyledi.

"En önemli gelişmenin de aramızdaki ilişki olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, Kuzey Kore lideriyle "gerçekten iyi" bir ilişkileri olduğunu ifade etti. Trump, bu zirveden Kore Savaşı'nı sonlandıracak bir siyasi deklarasyon çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya "Göreceğiz" cevabını vermekle yetindi. Güney Kore, Trump ve Kim'in Vietnam'daki zirvede, Kore Savaşı'nın resmen sonlandırılmasına dair bir açıklama yapılması konusunda anlaşmaya varabileceklerini öne sürmüştü.

Trump ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim ise "herkesin memnuniyetle karşılayacağı harika sonuçlar elde edeceklerinden emin olduğunu" söyledi.

Birlikte akşam yemeği yiyecek olan Trump ve Kim, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarıyla ilgili konuları ele alacak. Kim, Singapur'daki zirvede, ülkesindeki tüm nükleer silahları imha etme sözü vermişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğini nasıl ortadan kaldıracağına ve ABD'nin bunun karşılığında ne önerdiğine dair şartlar konusunda taraflardan somut bir taahhüt gelmemişti.

DW,AP/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Sivil toplum kuruluşlarından Osman Kavala açıklamasıSivil toplum kuruluşlarından Osman Kavala açıklaması
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdıPakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine Instagram'da istifasını geri çekti

Instagram'dan istifa eden Zarif, yine istifasını geri çekti

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Nepal'de Turizm Bakanını taşıyan helikopter düştü

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.