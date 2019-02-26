Trump ve Kim’i Vietnam’da Zorlu Görev Bekliyor

Geçen yıl Singapur’da, Donald Trump ve Kim Jong Un, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması amacıyla çalışmak konusunda anlaşmışlardı. Bu hafta Hanoi’deki zirvede, ikiliyi daha zorlu bir görev bekliyor. İki lider, nükleer silahlardan arınmanın tam olarak ne anlama geldiği ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda uzlaşma yolu arayacaklar.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ikinci zirvesiyle alakalı öne çıkacak konular ve beklentiler şunlar olacak:

Hanoi zirvesi mevcut açmazı çözebilir mi?

Kim Jong Un’la ilk buluşmasının ardından Trump, “Kuzey Kore kaynaklı nükleer bir tehdit artık yok” demişti. Ancak aradan geçen 8 ayın sonunda Amerika ve Kuzey Kore nükleer konusunda çok az ilerleme sağlamış görünüyor. Bu noktada Trump’ın bahsettiği ilerlemeyi göstermesi konusunda baskı da artıyor.

Son döneme kadar Kuzey Kore, daha düşük seviyede yetkililerin konuya ilişkin düzenli görüşmeler yapmasını dahi kabul etmedi. Ancak Hanoi zirvesi yaklaşırken durum biraz daha düzeldi ve Amerikalı ve Kuzey Koreli yetkililer Trump ve Kim’in Hanoi’ye gelişinden birkaç gün önce bir dizi görüşme yaptılar.