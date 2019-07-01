HABER

Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede “yabancı nesne” tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Güney Kore medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü ifade etti.Güney Kore medyasının farklı askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırarak yaptığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü duyurdu.

Güney Kore medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü ifade etti.
Güney Kore medyasının farklı askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırarak yaptığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü duyurdu. Haberde, “tanımlanamayan uçan nesne”nin bir helikopter tarafından bırakılmış olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Nesnenin iki Kore arasında kalan sınır çizgisi boyunca kuzeyden güneye doğru hareket ettiği bildirildi. Ayrıca, Seul’un uçan nesneye karşılık savaş jetleri ve helikopterleri havalandırdığı belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, “Tanımlanamayan uçan bir nesnenin izlerine rastlandı” ifadesi ile olayı doğruladı. Konuyla ilgili daha fazla resmi bilgi verilmedi.
Uçan nesnenin Trump ile Kim’in DMZ olarak bilinen bölgede buluşmasından bir gün sonra görüldüğü ifade edildi.
Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış sınır bölgesi (DMZ) 1953 yılında kuruldu. DMZ 250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Türkiye’nin en büyük avcı festivali Samsun’da gerçekleşecekTürkiye’nin en büyük avcı festivali Samsun’da gerçekleşecek
Mersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldıMersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de şüpheli ölümler! Soruşturma başlatıldı

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

Beşiktaş'da bir kadın denize düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Vali Yerlikaya'ya ziyaret!

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

6 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika! İstanbul Maltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.