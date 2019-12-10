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Trump ve Kongre NAFTA Değişikliği Üzerinde Anlaştı

10.12.2019 20:35 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, gözden geçirilmiş ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın, NAFTA’nın ilk halini önemli ölçüde geliştirdiğini söyledi

Trump ve Kongre NAFTA Değişikliği Üzerinde Anlaştı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) değiştirilmiş yeni versiyonu üzerinde Trump yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Pelosi’nin anlaşmayı, Demokratlar’ın Başkan Donald Trump hakkındaki azil gerekçelerini açıkladığı günde duyurması dikkat çekti. Anlaşma, Başkan Trump açısından Kongre’de önemli bir kazanım oluşturuyor.

Pelosi, gözden geçirilmiş ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın, NAFTA’nın ilk halini önemli ölçüde geliştirdiğini söyledi.

Müzakerelerde görev alan Demokratlar’ı anlaşmanın uygulanmasında güçlü maddeler eklenmesini sağladıkları gerekçesiyle öven Pelosi, “Bu anlaşmanın NAFTA’dan çok daha iyi olduğuna elbette şüphe yok” dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı, anlaşma için, “yönetim tarafından ilk başta önerilenden çok daha iyi” ifadesini kullandı.

Başkan Trump da, yenilenmiş ticaret anlaşmasının ABD için “harika” olacağını belirtti.

Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “ABD tarafından yapılmış en iyi ve en önemli ticaret anlaşması olacak. Herkes için iyi olacak- çiftçiler, üreticiler, enerji, sendikalar

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