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Trump ve Macron arasında kritik koronavirüs görüşmesi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 00:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleyi görüştü.

Trump ve Macron arasında kritik koronavirüs görüşmesi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, konuyla ilgili açıklamasında, telefonda görüşen iki liderin Kovid-19 salgını ile mücadelenin yanı sıra küresel ekonominin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti.

Deere, şunları kaydetti:

"İki lider Birleşmiş Milletlerin (BM) salgınla mücadelesini değerlendirmek üzere en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ile toplantı yapmayı umut ettiklerini dile getirdi. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapısında reform yapılması konusunda mutabık kaldı."

Deere, Trump ile Macron’un bölgesel konuları da ele aldığı bilgisini paylaştı.

Trump, salgına ilişkin yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle DSÖ’yü, "Çin’in oyuncağı" olmakla suçlamıştı. (AA)

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