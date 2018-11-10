HABER

Trump ve Macron kameralar önünde tartıştı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

Paris’e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. ABD’den bağımsız Avrupa Ordusu kurulmasını isteyen Macron’a "Biz de güçlü bir Avrupa istiyoruz ama bu adil olmalı, Avrupa’nın savunma harcamalarındaki yük ABD’nin üzerinde" dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı münasebetiyle Paris’e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Macron, geçtiğimiz Pazartesi ABD ve NATO’dan bağımsız bir Avrupa Ordusu’nun gerektiğini ifade etmiş ve Trump’ın tepkisini çekmişti. Trump ile bir araya gelen Macron, görüşmelerinin basına açık kısmında, "Trump ile aynı fikri paylaşıyorum: Savunma finansını paylaşmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

"Ortak Savunma yükünü beraber taşıma konusunda söylediklerinizden memnunum” diyen ABD Başkanı Trump, “Biz güçlü bir Avrupa istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Avrupa’ya yardım etmek istiyoruz ama bu adil bir şekilde olmalı. Şu anda savunma harcamalarındaki yük ABD’nin üzerinde” cevabını verdi.

MACRON1

"AVRUPA ÖNCE ABD'YE OLAN BORCUNU ÖDEMELİ"

Emmanuel Macron’un geçtiğimiz Pazartesi ABD’den bağımsız bir Avrupa Birliği Ordusu oluşturulması gerektiği söylemiş, Donald Trump ise bu fikre tepki göstererek, “Çok aşağılayıcı. Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemeli” demişti. İkili arasında gerginlik basına yansımasa da buluşma öncesinde yaşanan 'Bağımsız Avrupa Ordusu' tartışmasının basına kapalı görüşmede devam edeceği tahmin ediliyor.

Yerel saat 11'de başlayan görüşme Elysee Sarayı'nda gerçekleşti. Iki lider Suriye ve Libya ile ilgili güvenlik sorunlarını, İran'ın nükleer anlaşmasındaki ABD pozisyonunu ve Washington'un Avrupa'ya dayattığı gümrük vergilerini ele aldı.

İHA/Fotoğraflar: Reuters

PARTNERMilyonlarca işçiyi ilgilendiren kararMilyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
İstanbul Maratonu Terör Mağduru Buse İçin Koşulacak İstanbul Maratonu Terör Mağduru Buse İçin Koşulacak 
Çin: Alman meclisi iç işlerimize karışıyorÇin: Alman meclisi iç işlerimize karışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Fransa Emmanuel Macron

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.