Trump ve Macron: ‘Türkiye’nin İdlib’deki Çabalarını Destekliyoruz’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Başkan Donald Trump, Elysee Sarayı’nda yaptıkları görüşmede Türkiye’nin İdlib’deki çabalarını ve Kaşıkçı cinayetini görüştü. Trump ve Macron, “Türkiye’nin İdlib’deki çabalarını desteklediklerini” açıkladı.
Kaşıkçı cinayeti konusunun mutlaka aydınlatılması gerektiğini, bu olayın Suudi Arabistan’ın Yemen’le diyaloğa geçmesi için bir vesile olabileceğini dile getiren Macron ve Trump, iki ülke arasında gerginlik yaratan “özerk Avrupa ordusu” üzerinde de görüş birliği içinde olduklarını söyledi.
Elysee Sarayı’nda yerel saatle 11.00’de başlayan görüşmeye Trump, tam zamanında geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan iki lider, “Avrupa ordusu” açıklamaları nedeniyle yaşanan gerginliği aşan açıklamalardan sonra asıl dosyaları görüşmeye geçti. Önce baş başa 20 dakika görüşen Trump ve Macron, bir saat kadar da heyetlerle birlikte görüşmeyi sürdürdü.
VOA Türkçe’nin Elysee kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmede Türkiye iki ayrı konuda gündeme geldi. Suriye dosyası altında Türkiye’nin İdlib politikası konuşuldu. Her iki lider de İdlib’deki insani durumdan endişe ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin İdlib’de ateşkes sağlanması için gösterdiği çabaları desteklediklerini” dile getirdi. Macron ve Trump, “bölgede DAEŞ’e karşı savaşan Kürt güçlerini de desteklemeye devam edeceklerini” söyledi.
"Kaşıkçı olayı Yemen sorununa çözüm yolu açabilir”
İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı da Elysee Sarayı’ndaki görüşmede gündeme geldi. Macron ve Trump, Kaşıkçı olayının tümüyle aydınlatılmasını beklediklerini belirtti. Bu olayın Suudi Arabistan’ın Yemen politikasını değiştirme konusunda bir fırsat da yaratabileceğini dile getiren Macron ve Trump, “Bu olay Ortadoğu’da daha fazla istikrarsızlığa yol açmamalı. Suudi Arabistan bu konudaki gerçekleri açıklamalı. Yemen politikası konusunda bir açılım bir diyalog yolu sağlama sonucunu doğurabilir” görüşünde birleşti.
Her iki lider de, Kaşıkçı olayıyla, silah satışı ya da başka konuların da birbirine karıştırılmaması gerektiğini savundu.
Avrupa ordusu gerilimi tatlıya bağlandı
Macron ve Trump, tartışma yaratan “Avrupa ordusu” gerilimini de, görüşmeleri öncesinde yaptıkları açıklamalarla yatıştırdı. Macron, Avrupa güvenliği ve ABD’nin Avrupa için tehdit oluşturabileceği yönündeki sözlerinin yanlış doğru anlaşılmasını istediğini belirterek, “Avrupa’nın daha fazla güvenlik kapasitesine sahip olması dünyanın güvenliği için olumlu bir durum” dedi. Nisan ayında Fransa’nın İngiltere ve ABD’yle kimyasal silah kullanan Esat rejimine karşı düzenlediği operasyonun bunu gösterdiğini kaydeden Macron, “Sayın Başkan’ın NATO’da maliyetlerin daha fazla paylaşımı konusundaki sözlerine katılmıyorum. Ama benim Avrupa savunması konusundaki sözlerim de bu yönde. Benim önerim de NATO’da daha fazla Avrupa gücü olması” dedi.
Donald Trump da, Macron’la iki yıldır yakın bir dostluk ilişkisi kurmayı başardıklarını ve ilişkilerinin göründüğünden daha iyi olduğunu söyledi. Trump, “Farklı görüşlerimiz var, ama ortak noktalarımız daha fazla” dedi. Başkan Trump, “Amerika’nın savunma alanında Avrupa’ya yardımlarını sürdüreceğini, ancak maliyeti daha adil paylaşmak istediklerini söyledi. Her iki lider de, görüşmede, özerk bir Avrupa ordusu oluşması konusunda görüş ayrılıklarının olmadığını belirtti.
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