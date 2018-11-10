Trump ve Macron: ‘Türkiye’nin İdlib’deki Çabalarını Destekliyoruz’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Başkan Donald Trump, Elysee Sarayı’nda yaptıkları görüşmede Türkiye’nin İdlib’deki çabalarını ve Kaşıkçı cinayetini görüştü. Trump ve Macron, “Türkiye’nin İdlib’deki çabalarını desteklediklerini” açıkladı.

Kaşıkçı cinayeti konusunun mutlaka aydınlatılması gerektiğini, bu olayın Suudi Arabistan’ın Yemen’le diyaloğa geçmesi için bir vesile olabileceğini dile getiren Macron ve Trump, iki ülke arasında gerginlik yaratan “özerk Avrupa ordusu” üzerinde de görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

Elysee Sarayı’nda yerel saatle 11.00’de başlayan görüşmeye Trump, tam zamanında geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan iki lider, “Avrupa ordusu” açıklamaları nedeniyle yaşanan gerginliği aşan açıklamalardan sonra asıl dosyaları görüşmeye geçti. Önce baş başa 20 dakika görüşen Trump ve Macron, bir saat kadar da heyetlerle birlikte görüşmeyi sürdürdü.

VOA Türkçe’nin Elysee kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmede Türkiye iki ayrı konuda gündeme geldi. Suriye dosyası altında Türkiye’nin İdlib politikası konuşuldu. Her iki lider de İdlib’deki insani durumdan endişe ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin İdlib’de ateşkes sağlanması için gösterdiği çabaları desteklediklerini” dile getirdi. Macron ve Trump, “bölgede DAEŞ’e karşı savaşan Kürt güçlerini de desteklemeye devam edeceklerini” söyledi.