Trump ve Medya Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

New York Times'dan James Bennet ise Amerika'nın dört bir yanındaki gazetelerin ticari ve siyasi baskı altında olduğu bu dönemde bir araya gelmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Trump, New York Times gazetesinin yayıncısı A.G. Sulzberger'la yayınlanmaması kaydıyla geçen ay yaptığı ancak kısa süre önce kamuoyuna açıkladığı görüşmede, “medyanın ortaya attığı aşırı miktardaki sahte haberleri” ele aldığını söyledi.

Bunun üzerine bir açıklama yayınlayan Sultberger, Başkan'ın kullandığı dili ”sadece kutuplaştırıcı değil aynı zamanda giderek daha fazla tehlike arz edici” bulduğunu belirtti.

New York Times, başyazısında, ”Haber muhabirleri ve editörler de insandır be hata yapabilirler. Hataları düzeltmek işimizin temelidir. Ancak hoşunuza gitmeyen gerçekleri 'sahte haber' olarak tanımlamak demokrasinin can damarları için çok tehlikelidir. Gazetecilere 'toplum düşmanı' demekse tehlikelidir, nokta,” dedi.

Tüm siyasi yelpazeyi kapsayan ve büyük küçük birçok gazetenin katıldığı kampanyada her gazete kendi baş yazısını kaleme aldı ve siyasi açıdan ortanın solunda duran Boston Globe'un kullandığı söyleme bağlı kalmadı.