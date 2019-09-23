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Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 05:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Trump ve Modi, Teksas'ta düzenlenen bir etkinlikte görüştü.

ABD'deki Hindistanlı toplumun, bu ülkeye birçok yönden katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Trump hakkında, "Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" dedi.

İki liderin Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında New York'ta da bir araya gelmeleri öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Teksas

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