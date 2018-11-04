Trump ve Obama Seçim Meydanlarında

Ara seçimlere iki gün kala Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokrat selefi Barack Obama, Pazar günü ayrı ayrı mitingler düzenliyor.

Seçimde Başkan Trump doğrudan oylanmayacak ancak uzmanlar bu ara seçimlerin Başkan’ın 22 aylık Beyaz Saray performansının bir değerlendirmesi niteliğinde olacağı görüşünde. Seçmenler Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin tamamını ve 100 koltuklu Senato’nun üçte birini belirleyecek.

Cumhuriyetçiler Beyaz Saray’ı olduğu gibi Kongre’nin her iki kanadını yani hem Temsilciler Meclisi’ni hem de Senato’yu an itibariyle kontrol ediyor.

Uzmanlara göre seçimlerin ardından Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk sahibi olabilir ancak Senato’da Cumhuriyetçiler’in 51-49 çoğunluğu koruyacağı görüşü hakim.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeleri için 23 koltuğa sahip olmaları gerekiyor. Real Clear Politics web sitesi Demokratlar’ın ek 26 koltuk kazanacağını öne sürerken anketör Nate Silver Demokratlar’ın 38 koltuk kazanacakları görüşünde.