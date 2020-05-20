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Trump ve Pelosi arasında gerginlik tırmanıyor! 'Trump hastalık derecesinde şişko'

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 23:06 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik, "şişko" polemiğinin ardından arttı.

Trump ve Pelosi arasında gerginlik tırmanıyor! 'Trump hastalık derecesinde şişko'

Çeşitli konularda yaşadıkları sürtüşmeler ve gerginlikle gündeme gelen Pelosi ve Trump arasında son günlerde "şişko" polemiği yaşanıyor.

Trump'ın, pazartesi günü Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıklamasının ardından Pelosi, katıldığı CNN canlı yayınında buna tepki gösterdi.

"TRUMP HASTALIK DERECESİNDE ŞİŞKO"

Pelosi, konu hakkında, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko." değerlendirmesinde bulundu.

Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Trump'a Pelosi'nin açıklamaları soruldu.

"PELOSİ, CİDDİ AKIL SAĞLIĞI PROBLEMİ YAŞIYOR"

Trump en başta "zaman kaybı" diyerek, bu konuda yorum yapmasa da daha sonra, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağlığı problemleri yaşıyor." dedi.

"TRUMP'A KENDİ DİLİNDEN KONUŞTUM"

Pelosi ise bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum." ifadesini kullandı. (AA)

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