Trump ve Pompeo'dan Siber Saldırıya Dair Çelişkili Açıklamalar

Başkan Donald Trump, ülkede birçok federal daire ve özel şirketleri etkilediği belirtilen bilgisayar sistemlerine yönelik siber saldırıyla ilgili ilk kez yorum yaptı ve olayın gerçekte olduğundan çok daha büyütüldüğünü savundu. Trump, dile getirilen tahminlerin aksine, saldırıdan Rusya’nın sorumlu olduğunun net olmadığı yönünde ifade kullanırken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Trump’ın Twitter mesajı öncesinde yaptığı açıklamada, siber saldırının arkasında Rusya’nın bulunduğunun “epey açık” olduğunu belirtti.

Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Siber Korsanlık, Yalan Haber Medyasında, gerçekte olduğundan çok daha büyük boyutta (yansıtılıyor). Konuyla ilgili tam kapsamlı bilgilendirildim ve her şey kontrol altında” dedi. Mesajında, “ne olsa hemen ‘Rusya, Rusya, Rusya’ diye bağrıldığını” belirten Trump, bunun nedeninin, medyanın çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, olayın arkasında Çin’in bulunması ihtimalini tartışmaktan “ödünün kopması” olduğunu öne sürdü.

Siber saldırıda korsanların neyi amaçladığı henüz tam olarak net değil ancak uzmanlar, olası amaçlar arasında nükleer sırlar, gelişmiş silah teknolojisine dair tasarımlar, Corona virüsü aşısıyla alakalı araştırmalar ve kilit konumdaki hükümet ve sanayi liderleriyle ilgi dosyalara ulaşma gayretinin olabileceğini belirtiyor.