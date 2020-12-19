Trump ve Pompeo'dan Siber Saldırıya Dair Çelişkili Açıklamalar

Başkan Donald Trump, ülkede birçok federal daire ve özel şirketleri etkilediği belirtilen bilgisayar sistemlerine yönelik siber saldırıyla ilgili ilk kez yorum yaptı ve olayın gerçekte olduğundan çok daha büyütüldüğünü savundu. Trump, dile getirilen tahminlerin aksine, saldırıdan Rusya’nın sorumlu olduğunun net olmadığı yönünde ifade kullanırken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, Trump’ın Twitter mesajı öncesinde yaptığı açıklamada, siber saldırının arkasında Rusya’nın bulunduğunun “epey açık” olduğunu belirtti.
Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Siber Korsanlık, Yalan Haber Medyasında, gerçekte olduğundan çok daha büyük boyutta (yansıtılıyor). Konuyla ilgili tam kapsamlı bilgilendirildim ve her şey kontrol altında” dedi. Mesajında, “ne olsa hemen ‘Rusya, Rusya, Rusya’ diye bağrıldığını” belirten Trump, bunun nedeninin, medyanın çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, olayın arkasında Çin’in bulunması ihtimalini tartışmaktan “ödünün kopması” olduğunu öne sürdü.
Siber saldırıda korsanların neyi amaçladığı henüz tam olarak net değil ancak uzmanlar, olası amaçlar arasında nükleer sırlar, gelişmiş silah teknolojisine dair tasarımlar, Corona virüsü aşısıyla alakalı araştırmalar ve kilit konumdaki hükümet ve sanayi liderleriyle ilgi dosyalara ulaşma gayretinin olabileceğini belirtiyor.
Pompeo, radyo programı sunucusu Mark Levin’in programında Cuma gecesi yaptığı açıklamada, “Tam olarak neler olduğu üzerinde hala çalışıyoruz ve eminim ki bunların bir kısmı gizli kalacak. Ancak şunu söyleyebiliriz; Amerikan hükümet sistemlerinin içerisine kodlar yerleştirmek için üçüncü taraf yazılım parçalarını kullanma yönünde ciddi boyutta bir girişim oldu. Şimdi öyle görünüyor ki özel şirketler ve dünya genelindeki şirketler ve hükümetlere ait sistemler de buna dahil edildi. Bu çok büyük boyutta bir çaba ve bence şu anda şunu epey net söyleyebiliriz ki bu faaliyeti yürütenler Ruslar’dı” diye konuştu.
Daha önce olayın Rusya’yla bağlantısının olabileceği yönünde tahminler dile getirilmişti ancak Pompeo, Trump yönetimi içerisinde saldırıyı doğrudan Rusya’ya bağlayan ilk üst düzey yetkili oldu.
Rusya ise suçlamaları reddediyor, siber saldırıda hiçbir rolünün olmadığını vurguluyor.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Brian Morgenstern dün yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın bazı günlerde birkaç kez olmak üzere, saldırının etkilerini azaltmanın yolları üzerinde FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve istihbarat daireleriyle toplantılar yaptığını bildirdi. Olayla ilgili yönetim den gizli brifing alan Temsilciler Meclisi’ndeki dört komisyonun Demokrat liderleri ise yazılı bir açıklama yayımlayarak, brifingden “yanıtlardan ziyade daha fazla soruyla ayrıldıklarından” şikayet etti.