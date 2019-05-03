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Trump ve Putin 1 saatlik telefon görüşmesi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Venezuela krizi, Kuzey Kore meselesi ve Mueller davası üzerine bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği duyuruldu.ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Venezuela krizi, Kuzey Kore meselesi ve Mueller davası üzerine bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Venezuela krizi, Kuzey Kore meselesi ve Mueller davası üzerine bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği duyuruldu.
ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Venezuela krizi, Kuzey Kore meselesi ve Mueller davası üzerine bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Sanders görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve Çin’in de dahil olabileceği potansiyel bir nükleer anlaşması üzerine konuşulduğunu da belirtti.

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