‘Trump ve Putin 11 Kasım’da Paris’te Görüşebilir’

Moskova’da temaslarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüştü. Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Washington’un “dostça olmayan” tutumuna rağmen ABD Başkanı Donald Trump’la diyaloğu sürdürmek istediğini söyledi.

Putin, Rusya’nın ABD’yi anlamakta zorlandığını söyledi. Rus lider, gelecek hafta Paris’te Trump’la bir araya gelmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Putin, aralarında Trump’ın ABD’yi çekeceğini açıkladığı 1987’de Rusya’yla imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) da dahil olmak üzere silah kontrol konularını Trump’la görüşmek istediğini kaydetti.

Putin, farklılıklara rağmen ABD-Rusya ilişkilerini korumanın önemine vurgu yaptı. Trump’la Temmuz ayında Helsinki’de yaptığı görüşmenin yararlı olduğunu söyleyen Rus lider, Trump’la Fransa’da görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Bolton ise Moskova temaslarının ardından yaptığı açıklamada Putin’le Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi konusunu uzunca tartıştıklarını kaydetti. Putin’e seçimlere müdahale etmenin yapıcı olmadığını söylediğini aktaran Bolton, “Bunun Moskova’nın kendi çıkarları için de olumsuz olduğunu söyledim” dedi.