Trump ve Putin Telefonda Görüştü

Kremlin açıklamasında, “İki taraf da, bölgesel istikrarın korunması ve küresel ölçekte nükleer silahsızlanma için toplu çabalar sergilenmesine duyulan ihtiyacın altını çizdi” denildi.

Görüşmeyle ilgili Kremlin’den yapılan açıklamadaysa, Trump ve Putin’in İran’ın nükleer silah programı konusunu da gündeme getirdikleri kaydedildi.

Açıklamaya göre, iki lider, Corona virüsü salgınını kontrol altına alma ve küresel ekonomileri yeniden açma yönünde verilen çabaları da konuştu, ikili ve küresel meseleleri masaya yatırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, görüşmeyle ilgili olarak, “Başkan Trump, Çin, Rusya ve ABD arasında üçlü silahlanma yarışından kaçınılması umudunu yineledi ve silahların kontrolu konusunda Viyana’da yapılacak müzakerelerde ilerleme sağlanması arzusunu dile getirdi” açıklamasında bulundu.

Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Trump görüşmede Putin’e, Rusya ve Çin’le milyarlarca dolara mal olacak bir silahlanma yarışından kaçınmak istediğini söyledi. Trump, silahların kontroluna ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlamayı umduğunu da belirtti.

Beyaz Saray açıklamasındaysa İran konusuna değinilmedi.

ABD, giderek büyüyen nükleer silah sahibi bir güç olarak Çin’in de ABD ve Rusya arasındaki yeni bir anlaşmaya dahil olması gerektiğini vurguluyor. Ancak Çin’in tahmini 300 civarındaki savaş başlığı, Rusya ve ABD’nin sahip olduğu mühimmatın çok altında.

Çin, ABD’nin talebine sıcak bakmıyor. Üst düzey bir Çinli diplomat bu ay içinde yaptığı açıklamada, Çin’in ABD ve Rusya’yla silahların kontrolu konusundaki görüşmelere katılmaktan memnuniyet duyacağını ancak bunun olması için, Washington’un nükleer cephaneliğini 20 kat daha küçük olan Çin’in düzeyine indirgeme niyetini ortaya koyması gerektiğini belirtmişti.

