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Trump ve Sisi, Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 20:01 | Son Güncelleme

Mısır Parlamentosu'nun bugün gerçekleştirdiği gizli oturumunda, Libya'ya asker gönderme kararının onaylandığı belirtildi. Öte yandan Reuters'ın aktardığı haberde, Trump ile Sisi'nin Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı ifade edildi.

Trump ve Sisi, Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştı

Mısır Parlamentosu'nun bugün Libya'ya asker gönderme tezkeresi için gerçekleştirdiği gizli bir oturumda Libya'ya asker gönderme kararının alındığı ifade edildi.

'GİZLİ BİR OTURUM'

Parlamento temsilcisi Seyid Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye Mısır askerini Libya'ya gönderme yetkisi verilmesi yönünde bir karar almak üzere parlamento tarafından "gizli bir oturum" gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

REUTERS DUYURDU: ANLAŞMA TAMAM

Reuters'ın aktardığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin telefonda görüştüğü ifade edildi. Görüşmede iki liderin, Libya'da ateşkesi sürdürmek için anlaştığı aktarıldı.

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