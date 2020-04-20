Trump ve valiler arasında korona gerginliği

Birçok eyalet valisi, Trump'ın koronadan çıkış planına tepkili.Dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ABD’de Başkan Donald Trump’ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu üç aşamalı plan tartışma yaratıyor. Eyalet valileri, Trump’ın yeterince koronavirüs testi bulunduğu ve ekonominin yeniden canlandırılması konusundaki açıklamalarının aksine evde kalınması çağrısı yapıyor.

Salgının en çok etkilediği New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, verilere göre tepe noktasını aşmış olabileceklerini ve trendin aşağı döndüğünü söylese de fiziksel mesafe kurallarının devam etmesini istiyor. Cuomo, birçok eyalet valisi ile birlikte ekonominin normale dönebilmesi için daha fazla test yapılması gerektiği görüşünde.

Son verilere göre New York'ta virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı günde 700'den 507'ye düştü. Virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında da azalma olduğu belirtiliyor.

"Yeterince test yok"

CNN televizyonuna konuşan konuşan Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Larry Hogan da Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence‘in eyaletlerin yeterince testi bulunduğu yönündeki açıklamalara tepki göstererek "bunların tamamen yanlış" olduğunu söyledi.