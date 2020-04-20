HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump ve valiler arasında korona gerginliği

Trump ve valiler arasında korona gerginliği

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Salgın önlemlerinin gevşetilmesini isteyen ABD Başkanı Trump, eyalet valileriyle karşı karşıya.

Trump ve valiler arasında korona gerginliği

Birçok eyalet valisi, Trump'ın koronadan çıkış planına tepkili.Dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı ABD’de Başkan Donald Trump’ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu üç aşamalı plan tartışma yaratıyor. Eyalet valileri, Trump’ın yeterince koronavirüs testi bulunduğu ve ekonominin yeniden canlandırılması konusundaki açıklamalarının aksine evde kalınması çağrısı yapıyor.

Salgının en çok etkilediği New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, verilere göre tepe noktasını aşmış olabileceklerini ve trendin aşağı döndüğünü söylese de fiziksel mesafe kurallarının devam etmesini istiyor. Cuomo, birçok eyalet valisi ile birlikte ekonominin normale dönebilmesi için daha fazla test yapılması gerektiği görüşünde.

Son verilere göre New York'ta virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı günde 700'den 507'ye düştü. Virüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında da azalma olduğu belirtiliyor.

"Yeterince test yok"

CNN televizyonuna konuşan konuşan Maryland eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Larry Hogan da Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence‘in eyaletlerin yeterince testi bulunduğu yönündeki açıklamalara tepki göstererek "bunların tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Virginia Valisi Demokrat Ralph Northam da CNN'e yeterince test olduğu fikrinin "bir hayal" olduğunu ifade etti.

Koronavirüs New York'ta hız kesse de Maryland, Virginia ve Washington D.C.‘de vaka sayıları artış gösteriyor. Boston ve Chicago'da da vaka sayılarının artış göstermeye başladığı bildiriliyor.

Öte yandan Ohio, Texas ve Florida gibi bazı eyaletler ise 1 Mayıs itibarıyla veya daha öncesinde normal ekonomik hayata dönmeyi planlıyor.

Ekonominin zor bir dönemden geçtiği ABD'de alınan önlemler nedeniyle geçen ay 22 milyondan fazla kişi işsizlik yardımına başvurmuştu. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacak olan Trump'ın en büyük silahlarından biri ekonomik gidişatın iyi olması idi.

Trump'ın üç aşamalı planı

Trump ise geçen hafta salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili üç aşamalı bir plan sunmuş ve normale dönme sürecinin yönetilmesinin Beyaz Saray'da değil, eyaletlerin inisiyatifinde olduğunu söylemişti.

Üç aşamalı planına geçilebilmesi için eyalette yeni koronavirüs bulaşan sayısının son 14 gün üst üste azalma kaydetmiş olması gerekiyor. Yeterli test kapasitesine ulaşılmasının sağlanması da eyaletlerin sorumluluğunda.

Yeni virüs bulaşanların sayısı azalan eyaletler Nisan sonunda süresi dolan koronavirüs önlemlerini yavaş yavaş gevşetmeye başlayabilecek. Çıkış planının ilk aşamasında restoran, sinema ve ibadet yerleri insanlar arasında yeterli mesafe sağlayabildiği takdirde açılabilecek. Diğer taraftan 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi kuralı sürecek. İmkânı olanlar evden çalışmayı sürdürecek ve okullar kapalı kalacak.

ABD, 750 binden fazla vaka ile dünyada en fazla koronavirüs vakasına sahip ülke konumunda bulunuyor. Ülkede 40 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Reuters,dpa/SB,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
İtalya Başbakanı Conte'den Almanya'ya fren benzetmesiİtalya Başbakanı Conte'den Almanya'ya fren benzetmesi
Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Diğer Haberler
Salgında çok önemli '2. dalga' açıklaması

Salgında çok önemli '2. dalga' açıklaması

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Salgınla boğuşan ABD'den 'İran'a yardım' açıklaması

Salgınla boğuşan ABD'den 'İran'a yardım' açıklaması

İtalya Başbakanı Conte'den Almanya'ya fren benzetmesi

İtalya Başbakanı Conte'den Almanya'ya fren benzetmesi

Kanada’da 12 saatten fazla süren kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Kanada’da 12 saatten fazla süren kanlı saldırı

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini aştı

Dünyada vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.