Trump ve Yargı Arasındaki Tartışma Büyüyor

Başkan Trump bazı göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen politikası aleyhinde bir karara imza atan yargıç için “Obama yargıcı” ifadesini kullanmıştı. Trump’a cevap Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’tan geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı yargı bağımsızlığını savundu.

Eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush’un atadığı Anayasa Mahkemesi’nin muhafazakar Başkanı John Roberts “Bizde Obama ya da Trump yargıcı veya Bush yargıcı, Clinton yargıcı diye bir şey yoktur” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nden gönderilen yazılı açıklamada Başyargıç John Roberts “Bizde önlerine gelen kişilere eşit hak sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösteren ve görevlerine bağlı yargıçlar grubu vardır. Bağımsız yargı hepimizin müteşekkir olması gereken bir şeydir” ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi’nin açıklamasında Trump’a doğrudan bir atıf yer almadı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yanıtını Twitter'dan paylaşan Trump “Kusura bakmayın Başyargıç John Roberts ama gerçekten de “Obama yargıçlarınız” var ve bu yargıçların ülkemizin güvenliğiyle yükümlü kişilerden farklı görüşleri bulunuyor” diye yazdı.