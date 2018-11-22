Trump ve Yargı Arasındaki Tartışma Büyüyor

Başkan Trump bazı göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen politikası aleyhinde bir karara imza atan yargıç için “Obama yargıcı” ifadesini kullanmıştı. Trump’a cevap Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’tan geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı yargı bağımsızlığını savundu.
Eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush’un atadığı Anayasa Mahkemesi’nin muhafazakar Başkanı John Roberts “Bizde Obama ya da Trump yargıcı veya Bush yargıcı, Clinton yargıcı diye bir şey yoktur” dedi.
Anayasa Mahkemesi'nden gönderilen yazılı açıklamada Başyargıç John Roberts “Bizde önlerine gelen kişilere eşit hak sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösteren ve görevlerine bağlı yargıçlar grubu vardır. Bağımsız yargı hepimizin müteşekkir olması gereken bir şeydir” ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi’nin açıklamasında Trump’a doğrudan bir atıf yer almadı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı'na yanıtını Twitter'dan paylaşan Trump “Kusura bakmayın Başyargıç John Roberts ama gerçekten de “Obama yargıçlarınız” var ve bu yargıçların ülkemizin güvenliğiyle yükümlü kişilerden farklı görüşleri bulunuyor” diye yazdı.
Amerika’da 9 üyesi bulunan Anayasa Mahkemesi’nin Başkanı ve Amerika Başkanı arasında kamuoyu önünde böyle bir tartışma yaşanması ve Anayasa Mahkemesi’nden Başkan’a cevaben böyle bir açıklama gelmesi alışılmadık bir durum olarak yorumlanıyor.
Reuters haber ajansına konuyu değerlendiren George Mason Üniversitesi’nden hukuk profesörü Ilya Somin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Roberts’ın alışılmadık şekilde doğrudan Trump’a yanıt vermesinin Trump’ın sorumlu bir siyasi söylemin ötesine geçtiğinin sinyalini verdiğini belirtiyor. Ilya Somin, “Anayasa Mahkemesi Başkanı uzun süre cevap vermedi. Ancak bir noktada Roberts artık yeter diyerek cevap verme zorunluluğu hissetti” diye konuştu.
Trump geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’ın önünde yemin ederek göreve başlamıştı. Yargıç Roberts, 2012 yılında Amerika’da Obamacare olarak bilinen ve Obama dönemine damga vuran sağlık sigortası uygulamasını onaylayan karardan dolayı Trump’ınm eleştirilerine maruz kalmıştı. Trump söz konusu karardan sonra, Twitter’dan “Amerikalıları Anayasa Mahkemesi’nden nefret ettirdiği için John Roberts’ı tebrik ediyorum” diye yazmıştı.
Trump Salı günü Meksika’dan Amerika’ya yasa dışı olarak geçiş yapan göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmalarını engelleyen karara imza atan San Francisco yargıcı Jon Tigar’a tepki göstermiş, Demokrat Başkan Obama tarafından atanan Tigar için “Obama’nın yargıcının aldığı karar. Size söyleyeyim. Artık böyle olmayacak” demişti.
Trump San Francisco merkezli 9. Temyiz Mahkemesi’ni de hedef almış, mahkemenin adil olmadığını savunmuş ve utanç olarak nitelemişti. Trump’ın hedef aldığı temyiz mahkemesi, müslüman ülkelere yönelik vize yasağı gibi pek çok yüksek profilli davada Trump yönetimi aleyhinde karar almıştı.Trump Twitter’dan paylaştığı mesajlarda 9. Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararlarla Amerika’yı daha güvensiz hale getirdiğini savunmuştu.
Başkan Trump daha önce de kendi politikaları aleyhinde karar alan yargıç ve hukuçuları hedef almıştı. Geçtiğimiz yıl getirilen seyahat yasağına karşı bir karara imza atan yargıç için “sözde yargıç” ifadesini kullanmıştı.
Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolundaki Senatonun desteğiyle, cinsel taciz iddialarının gölgesinde Anayasa Mahkemesi üyeliği onaylanan yargıç Brett Kavanaugh dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi’ndeki muhafazakar yargıç dengesini değiştirecek şekilde peş peşe atamalar yapmıştı.
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