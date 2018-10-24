Trump: Veliaht Prens cinayeti önceden biliyor olabilir

ABD Başkanı Donald Trump Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda veliaht prensin giderek yönetimdeki ağırlığını arttırdığını belirtti ve "Söz sahibi olan odur. Eğer biri söz konusu ise o ancak veliaht prens olabilir” dedi. Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Veliaht Prens Selman'ı dikkatle "sorguladığını" belirten Trump, prense farklı şekillerde tekrar tekrar sorular yönelttiğini söyledi.

"Ona ilk sorum, 'Bununla ilgili en başından yapılan planlamadan haberin var mıydı' şeklinde oldu" diyen Trump, "Hayır yoktu" cevabını aldığını söyledi. Trump, bu işin hangi düzeyde planlandığını sorduğunu, "alt düzeylerde" yanıtı oldığını da anlattı.

Röportaj sırasında Trump'a, Suudi kraliyet ailesinin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgileri olmadığı yönündeki sözlerine inanıp inanmadığı soruldu. Birkaç saniye durakladığı belirtilen Trump, "Onlara inanmak istiyorum. Gerçekten inanmak istiyorum" yanıtını verdi. Başkan Trump, Kral Selman'ın ise önceden cinayetten haberdar edildiğine ihtimal vermediğini de söyledi.