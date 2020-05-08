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Trump: “Venezuela’da Bir Şey Yaparsak Adı İşgal Olur”

08.05.2020 21:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Amerika hükümetinin Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik darbe girişimi iddialarıyla ilgisi olmadığını, bu çapta bir operasyona bu kadar küçük bir grupla kalkışmayacağını söyledi

Trump: “Venezuela’da Bir Şey Yaparsak Adı İşgal Olur”

Başkan Donald Trump, Amerika hükümetinin Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik darbe girişimi iddialarıyla ilgisi olmadığını, bu çapta bir operasyona bu kadar küçük bir grupla kalkışmayacağını söyledi.

FOX televizyonunda iddialara ilişkin soruları yanıtlayan Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bence Amerikan hükümetinin olayla hiçbir ilgisi yok ve ne olup bittiğini öğrenmem gerekiyor” dedi. Amerika Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü, ‘’Eğer Venezuela’da bir şey yaparsak bu şekilde olmaz. Biraz farklı olur. Adı işgal olur.”

Başkan Trump, olayı aralarında Venezuelalı ve başka ülkelerden kişilerin bulunduğu bir ‘’haydut grup’’ tarafından icra edilen ve “iyi düzenlenmemiş bir saldırı” olarak niteledi. Trump, geniş kesimce askeri deha olarak görülen ABD’nin ilk başkanını kastederek, “Sahildeki fotoğrafları gördüm, elbette General George Washington tarafından komuta edilmiyordu” dedi.

Venezuela’da geçen Pazar sabahı başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında çıkan bir çatışmada 8 kişi ölmüş ve biri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi (DEA) üyesi olduğu iddia edilen iki kişi de gözaltına alınmıştı.

Washington Post gazetesi Perşembe günü, Venezuela muhalefetinin Maduro’yu devirerek ülkeyi işgal etmek üzere merkezi Florida’da bulunan Silvercorp adlı özel güvenlik firmasıyla 213 milyon dolarlık bir anlaşma üzerinde müzakere ettiklerini gösteren bir belge yayımladı.

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