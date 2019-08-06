Trump Venezuela'nın ABD'deki mal varlıklarını dondurdu

Kolombiya hükümetinden ise vatansız kalma riskiyle karşı karşıya olan Venezuelalılar için vatandaşlık müjdesi geldi.Venezuela’da iktidar değişimi hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump, Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıklarının dondurulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname metninde "Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm varlıkları ve bu varlıklarla ilintili çıkarları bloke edilmiştir, bunlar ihraç edilemez, transfer edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz" denildi.

Trump, Maduro hükümetinin görevi bırakması için bir tecrit süreci ve yeni yaptırımlar düşündüğünün sinyallerini daha önce vermişti.

Kolombiya ülkede doğan Venezuelalılara vatandaşlık verecek

Diğer yandan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ülkede doğan Venezuelalı ailelerin çocuklarına vatandaşlık verileceği açıklaması geldi. Duque, 19 Ağustos 2015 tarihi ve sonrası doğan yaklaşık 24 bin Venezuelalı’nın Kolombiya vatandaşlığına geçebileceğini duyurdu.