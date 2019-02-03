Trump: ‘Venezuela’ya Asker Göndermek Bir Seçenek’

Amerika Başkanı Donald Trump Venezuela’ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu belirtti ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun görüşme talebini geri çevirdiğini kaydetti.
Trump, Venezuela’ya asker gönderme konusuyla ilgili olarak “bu bir seçenek” ifadesini kullandı.
Trump bu açıklamasını CBS kanalına yaptı.
Amerika Başkanı Maduro’nun aylar önce görüşmek istediğini, kendisinin bunu geri çevirdiğini söyledi.
Trump, “Geri çevirdim çünkü süreçte çok uzak noktalardayız, sanırım süreç bitiyor, çok büyük protestolar var” dedi.
Cumartesi günü ülkede on binlerce kişi Maduro hükümetini protesto etmek için sokaklara dökülmüştü.
Maduro istifa etmesi için iç ve dış baskılarla karşı karşıya. Son olarak hava kuvvetlerinde üst düzey bir general parlamentoya ve kendisini geçiş süreci başkanı ilan eden Juan Guaido’ya bağlılığını bildirmişti.
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