Trump: “Venezuela’ya askeri müdahale seçenekler arasında”

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela’ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına, Irak, İran ve Venezuela hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela’ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söyledi. Trump, ayrıca Irak’taki Amerikan askerlerinin, İran’ı izlemek için, gerekli olduğuna dikkat çekerek askerlerin Irak’tan geri çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.
ABD’nin Afganistan’daki askeri varlığının azalacağını söyleyen Trump, sadece istihbarat birimlerini bırakmak istediğini açıkladı.
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