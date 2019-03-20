Trump: ‘Venezuela’ya En Sert Yaptırımları Henüz Uygulamadık’

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, “Maduro’nun Venezuela’daki mali, insani ve çevresel krize katkıda bulunan örtülü altın ticaretine karışanların kararlı bir şekilde peşinden gideceğiz” açıklamasını yaptı.

ABD Maliye Bakanlığı sabah saatlerinde Venezuela’nın devlet kontrolunda bulunan ve altın çıkarılmasından sorumlu olan maden firması Minerven’in yaptırım listesine alındığını açıklamış, söz konusu şirketi Nicolas Maduro hükümetini desteklemek ve örtülü bazı operasyonlar yürütmekle suçlamıştı.

Venezuela’ya yönelik yaptırımlar Başkan Trump’ın Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı basın toplantısında gündeme geldi. Venezuela’ya yönelik en sert yaptırımların henüz devreye sokulmadığını belirten Trump’a Venezuela’ya askeri müdahale olasılığı soruldu. Trump “Bütün seçenekler ve olasılıklar masada” yanıtını yineledi.

ABD Maliye Bakanlığı Minerven’in (Compania General de Mineria de Venezuela) madencilerden aldığı altını külçelere dönüştürdüğünü ve daha sonra da ordu tarafından bu altınların hava üslerine sevkedildiğini ve merkez bankasında depolandığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “Maduro ve onun gizli şebekesinin Venezuela’nın altın madeni operasyonlarını Venezuela halkından çalmak amacıyla suiistimal ettiği” belirtildi. ABD Maliye Bakanlığı’nın Minerven ve yöneticisini yaptırım listesine almasının, Maduro ve diğer aktörlerin “Venezuela halkının uzun süre acı çekmesi pahasına kendilerini zenginleştirmesini engelleyeceği” ifade edildi.

Venezuela muhalefeti Maduro’yu ülkenin altınlarını ulusal meclisin onayı olmadan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne satmakla suçlamıştı. ABD yönetimi de altın ticareti yapan ülke ve kurumları Venezuela altını ya da petrolüyle işlem yapmamaları konusunda uyarmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams da önümüzdeki aylarda Venezuela’nın petrol ihracatının günde 1 milyon varilin altına düşeceği ve Venezuela’nın petrol ihracatının her ay 50 bin varil azaldığına ilişkin tahminleri gazetecilerle paylaştı, “Bu Venezuela için bir felaket” dedi.