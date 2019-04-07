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Trump vergi beyannamelerini paylaşmaktan vazgeçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 22:48 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi beyannamelerini “asla görmeyeceğini” duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde belgeleri kamuoyuna açıklama sözü vermişti ancak fikrimi değiştirdi.

Beyaz Saray, Demokrat Partililerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi beyannamelerini “asla görmeyeceğini” duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde belgeleri kamuoyuna açıklama sözü vermişti ancak fikrimi değiştirdi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada, Demokrat Partili milletvekillerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın gelir beyanlarını “asla görmeyeceklerini” söyledi.
Bir Başkanlık geleneğini reddeden Trump, bu belgelerin “denetim altında” olduğu ve “insanların onları anlayamayacağı” kadar karmaşık olduğunu savunmuştu.
Ancak, geçen Ocak ayında Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar, İstihbarat Komitesi tarafından söz konusu belgelerin teslimini talep eden bir soruşturma açacakları sözünü verdi. Muhalefet, Trump’ın mali detaylarının Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerindeki müdahalesine ışık tutabileceğine inanıyor. İktidardaki Cumhuriyetçiler ise Başkan’ın imajını etkileyebilecek detayların ortaya çıkabileceğini iddia ederek belgelerin açıklanmasına karşı çıkıyor.

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