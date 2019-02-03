Trump Virginia Valisi Tartışmalarına Katıldı

Amerika Başkanı Donald Trump okul yıllığında yer alan fotoğraf nedeniyle ırkçı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Virginia Valisi Ralph Northam’la ilgili tartışmalara katıldı.Trump, Northam’ın önce fotoğrafla ilgili özür dilemesini ardından da fotoğrafta kendisinin olduğunu reddetmesini “affedilmez” olarak niteledi.

Trump, konuyla ilgili düşüncelerini tweeter mesajı aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Demokrat Northam, 1984 yılı tarihli okul yıllığı kitabında yer alan fotoğrafla ilgili Cuma günü özür dilemişti. Söz konusu fotoğrafta siyah maskeli adam Ku Klux Klan üyesi gibi giyinmiş biriyle yan yana görülüyor.

Twitter’dan yayınladığı video mesajında Northam, “Aldığım kararları ne de hareketimin neden olduğu zararı değiştiremem” demişti.

Ancak ertesi gün Northam istifa çağrıları karşısında yaptığı basın toplantısında fotoğraftaki her iki kişinin kendisi olduğuna inanmadığını kaydetmişti.

Vali, “Fotoğraftaki ben değilim, bu ben değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Northam, okul yıllığı kitabının kopyasını almadığını ve fotoğrafın orda olduğunu Cuma gününe kadar bilmediğini kaydetti ve fotoğrafın kendi sayfasında olmasını “korkunç” ve “kabul edilemez” olarak niteledi.