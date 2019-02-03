Trump Virginia Valisi Tartışmalarına Katıldı

Amerika Başkanı Donald Trump okul yıllığında yer alan fotoğraf nedeniyle ırkçı suçlamalarıyla karşı karşıya olan Virginia Valisi Ralph Northam’la ilgili tartışmalara katıldı.Trump, Northam’ın önce fotoğrafla ilgili özür dilemesini ardından da fotoğrafta kendisinin olduğunu reddetmesini “affedilmez” olarak niteledi.
Trump, konuyla ilgili düşüncelerini tweeter mesajı aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.
Demokrat Northam, 1984 yılı tarihli okul yıllığı kitabında yer alan fotoğrafla ilgili Cuma günü özür dilemişti. Söz konusu fotoğrafta siyah maskeli adam Ku Klux Klan üyesi gibi giyinmiş biriyle yan yana görülüyor.
Twitter’dan yayınladığı video mesajında Northam, “Aldığım kararları ne de hareketimin neden olduğu zararı değiştiremem” demişti.
Ancak ertesi gün Northam istifa çağrıları karşısında yaptığı basın toplantısında fotoğraftaki her iki kişinin kendisi olduğuna inanmadığını kaydetmişti.
Vali, “Fotoğraftaki ben değilim, bu ben değilim” ifadelerini kullanmıştı.
Northam, okul yıllığı kitabının kopyasını almadığını ve fotoğrafın orda olduğunu Cuma gününe kadar bilmediğini kaydetti ve fotoğrafın kendi sayfasında olmasını “korkunç” ve “kabul edilemez” olarak niteledi.
Bununla birlikte Ralph Northam 25 yaşındayken bir dans yarışması sırasında Michael Jackson’ın taklidini yapmak siyah maske giydiğini kabul etti.
Northam, kendi partisinden gelen istifa çağrılarına rağmen istifa etmeye niyeti olmadığı mesajını da verdi.
Vali, Virginialılar’dan kendinisi bağışlamasını istedi.
Ancak artan sayıda Demokrat ki buna 2020 başkan aday adayları da dahil Northam’a istifa çağrısında bulundu.
Eski Başkan yardımcısı Joe Biden’la Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Northam’a istifa çağrısı yaptı.
Eğer Northam istifa ederse Afrika kökenli Amerikalı Vali Yardımcısı Justin Farifax valilik koltuğuna oturacak.
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