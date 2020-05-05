Trump: ‘‘Virüsün Kaynağına İlişkin Raporu Bir Süre Sonra Yayınlayacağız”

Başkan Donald Trump, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünün kaynağına ilişkin bir raporu önümüzdeki süreçte yayınlayacaklarını söyledi ancak tarih vermedi.
Corona virüsü vakalarının ABD’de yayılmaya başlamasından bu yana ilk kez yurt içi seyahate çıkan Başkan Trump, yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Virüsün tam olarak nereden yayılmaya başladığına ilişkin bir raporun önümüzdeki süreçte yayınlanacağını söyledi, ‘‘Bir süre içinde kesin olarak bunu bildireceğiz” dedi.
Çin'e "şeffaf olun" çağrısı
Konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüşmediğini söyleyen Trump, Corona virüsünün kaynağıyla ilgili bildikleri konusunda Pekin’e şeffaf olması çağrısı yaptı, ‘‘Onlardan şeffaf olmalarını istiyoruz. Bir daha tekrarlanmasını önlemek için ne olduğunu öğrenmek istiyoruz’’ dedi.
Corona virüsü salgının ortaya çıktığı ilk günlerde Çin’i salgınla mücadelede attığı adımlar nedeniyle öven Trump, daha sonra sert biçimde eleştirmişti.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazar günü ABC televizyonunda katıldığı programda yeni tip Corona virüsünün Çin’deki bir laboratuvardan yayılmaya başladığına ilişkin önemli miktarda delil olduğunu söylemişti. Pompeo, istihbarat camiasının virüsün insan tarafından üretilmediği ve genetik yapısıyla oynanmadığı yönünde beyan ettiği görüşe de karşı çıkmamıştı.
Çin’in devlet destekli Wuhan Viroloji Enstitüsü de iddiaları yalanlamıştı. Çok sayıda uzman virüsün Wuhan’daki canlı hayvan pazarından insanlara bulaşmaya başladığı yönünde. Ancak bazı uzmanlar da teorik olarak virüsün Wuhan’daki laboratuvardan bir kaza sonucu yayılmaya başlamış olması ihtimalini de yok saymıyor.
Fauci Cumhuriyetçiler’in Çoğunlukta Olduğu Komisyonda İfade Verecek
Başkan Trump Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci’nin de Senato’da yönetimin Corona virüsü salgını karşısında aldığı önlemleri ve salgına müdahalesini mercek altına alan Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu komisyonda ifade vereceğini söyledi.
Beyaz Saray’ın Corona Virüsü Görev Gücü’nün de üyesi olan Fauci, Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu komisyonda ise ifade vermeyecek.
Trump: “Fauci’ye tuzak kurmak istiyorlar”
Cumhuriyetçi Başkan Trump Fauci’nin Temsilciler Meclisi’nde ifade vermesini engelleme kararını, Kasım ayında yapılacak seçimleri kazanmak isteyen Demokratlar tarafından Fauci’ye tuzak kurulacağını söyleyerek savundu.
Başkan Trump, ‘‘Bu bir tuzak. Onlar bir grup Trump düşmanı. Trump’tan nefret eden herkesi komisyona alıyorlar. Demokratlar kendilerinden utanmalı. Bizim başarısız olmamızı böylece seçimi kazanmayı istiyorlar, ama kazanamayacaklar’’ dedi.
Anthony Fauci, 12 Mayıs’ta Senato’da diğer ABD’li sağlık yetkilileriyle birlikte Sağlık, Eğitim ve Çalışma Komisyonu’nda ifade verecek.
Trump Arizona’da maske üretim tesisini ziyaret edecek
Bu açıklamaların ardından Beyaz Saray’dan ayrılan Başkan Trump, Arizona eyaletinde bir maske üretim tesisini ziyaret edecek.
Amerikalılar’ın salgına karşı alınan önlemler nedeniyle seyahatlerini kısıtladıkları bir dönemde Trump Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde kazanmayı umduğu Arizona’yı ziyaret ediyor. Trump, yönetiminin salgınla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü sırada haftalar boyunca Washington’dan ayrılmamıştı.
Trump’ın Air Force One uçağıyla yanında ekibi, gizli servis çalışanları ve askeri personelle birlikte yaptığı seyahat, ABD’liler’in sosyal mesafe önlemlerine dikkat ettikleri bir dönemde kafaları karıştıran bir mesaj verdiği gerekçesiyle eleştirildi.
Federal hükümetin halkı semptom görülmese dahi virüsün yayılmasının önlenmesi için maske takmaya teşvik ettikleri bu dönemde Başkan Trump’ın maske takmaması virüsü hafife aldığı eleştirilerine de yol açıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence de Minnesota eyaletindeki Mayo Clinic’e yaptığı ziyaret sırasında maske takmadığı için eleştirilmiş, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada “maske takmalıydım” demişti.
Trump Arizona seyahati öncesinde girdiği ortamın maske gerektirmesi durumunda maske takacağını söyledi.