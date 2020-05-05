Trump: ‘‘Virüsün Kaynağına İlişkin Raporu Bir Süre Sonra Yayınlayacağız”

Başkan Donald Trump, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünün kaynağına ilişkin bir raporu önümüzdeki süreçte yayınlayacaklarını söyledi ancak tarih vermedi.

Corona virüsü vakalarının ABD’de yayılmaya başlamasından bu yana ilk kez yurt içi seyahate çıkan Başkan Trump, yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Virüsün tam olarak nereden yayılmaya başladığına ilişkin bir raporun önümüzdeki süreçte yayınlanacağını söyledi, ‘‘Bir süre içinde kesin olarak bunu bildireceğiz” dedi.

Çin'e "şeffaf olun" çağrısı

Konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le görüşmediğini söyleyen Trump, Corona virüsünün kaynağıyla ilgili bildikleri konusunda Pekin’e şeffaf olması çağrısı yaptı, ‘‘Onlardan şeffaf olmalarını istiyoruz. Bir daha tekrarlanmasını önlemek için ne olduğunu öğrenmek istiyoruz’’ dedi.

Corona virüsü salgının ortaya çıktığı ilk günlerde Çin’i salgınla mücadelede attığı adımlar nedeniyle öven Trump, daha sonra sert biçimde eleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazar günü ABC televizyonunda katıldığı programda yeni tip Corona virüsünün Çin’deki bir laboratuvardan yayılmaya başladığına ilişkin önemli miktarda delil olduğunu söylemişti. Pompeo, istihbarat camiasının virüsün insan tarafından üretilmediği ve genetik yapısıyla oynanmadığı yönünde beyan ettiği görüşe de karşı çıkmamıştı.