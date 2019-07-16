Trump: Vücudumda ırkçı bir zerre bile yok

Attığı tweetlerin ırkçı olmadığını savunan Trump, "Vücudunda ırkçı tek bir zerrenin dahi bulunmadığını" söyledi.Demokrat Partili dört kadın kongre üyesi hakkındaki yorumları nedeniyle "ırkçı söylemlerde bulunmakla" itham edilen ABD Başkanı Donald Trump, suçlamaları geri çevirdi. Trump, "O tweetler ırkçı değildi. Vücudumda tek bir ırkçı zerre dahi yok" ifadelerini kullandı.

Demokrat vekillerin Başkanın ırkçı yorumlarını kınayan bir tasarıyı oylama hazırlığında olmasını da "Demokratların hilekar bir oyunu" olarak nitelendiren Trump, Cumhuriyetçi vekillerin zaafiyet göstermemeleri ve bu tuzağa düşmemeleri uyarısında bulundu.

Ömer: Trump, anayasayı açıkça ihlal etti

Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Ömer’e yönelik "ülkenize dönün" çağrısı Trump’ın ırkçılıkla suçlanmasına neden olmuştu. Trump’ın hedef aldığı dört Demokrat Partili Kongre üyesinden Trump’a yanıt geldi.

Başkanın yorumlarına hedef olan Kongre üyelerinden Cortez, "Politikalarını nasıl savunacağını bilmeyen Trump’ın bu nedenle kendilerini kişisel olarak hedef aldığını" söyledi.