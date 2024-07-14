Trump vurulunca hüngür hüngür ağlamış! Cem Uzan'ın mesajı sosyal medyada olay oldu: Dostum Donald...

Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a, uğradığı silahlı saldırı ardından geçmiş olsun mesajıyla destek oldu.

CEM UZAN: "HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Sosyal medya hesabı X'ten yayınladığı açıklamada Trump'a "dostum" diye hitap eden Uzan, saldırı görüntüleri karşısında "hüngür hüngür ağladığını" belirtti.

Uzan sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada, “Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş” diyerek Trump'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

1999 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

1999 yılında Trump ile el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Cem Uzani sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde bir seçim mitingi esnasında saldırıya uğradı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a suikast girişimi düzenleyen saldırganın Bethel Park, Pennsylvania'da yaşayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.

Patlama seslerinin duyulmasının ardından kürsüde Trump'ın sağ kulağını tuttuğu görülürken, sonrasında Gizli Servis görevlilerin koştuğu kameralara yansıdı.

Olayın ardından yaptığı açıklamada, Trump durumunun “iyi” olduğunu, bir sağlık kuruluşunda muayeneden geçtiğini bildirdi.

Savcılık, silahlı saldırganın ve mitinge katılan en az bir kişinin öldürüldüğünü söyledi.

