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Trump duyurdu: Koronavirüs nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 01:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve Kaliforniya eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızları aktivite ettiklerini duyurdu.

Trump duyurdu: Koronavirüs nedeniyle 3 eyalette ulusal muhafızlar harekete geçirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK FELAKET" İLANINA ONAY

Trump, New York ve Washington'un bu eyaletlerde 'büyük felaket' ilan edilmesine dair taleplerine onay verdiğini, yakın bir zamanda Kaliforniya için bu talebe olumlu yanıt vereceğini duyurdu.

New York, Kaliforniya ve Washington'ın Kovid-19 salgınından en çok etkilenen eyaletler olduğuna işaret eden Trump, "Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik." şeklinde konuştu.

Trump, ayrıca bu eyaletlerde yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Başkanı Peter Gayno da yaptığı açıklamada, ulusal muhafızların görevlendirilmesine ilişkin, "Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak." ifadelerini kullandı.

ULUSAL MUHAFIZLAR KİMDİR?

Ulusal muhafızlar, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor.

Birçoğu sivil hayat yaşayan ve yarı zamanlı orduda görev alan ulusal muhafızlar, hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında bulunuyor.

(AA)

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