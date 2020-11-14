Trump Washington’a Gelen Destekçilerini Selamladı

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre aldığı yenilgiyi hala açıkça kabul etmeyen Başkan Donald Trump’ın destekçileri, başkent Washington’da Trump’a destek için gösteri düzenliyor.
Trump da bu sabah konvoyuyla Beyaz Saray’a uzanan Pennsylvania Caddesi’nden geçti ve yüzlerce destekçisini aracın içinden selamladı. Göstericiler, Trump’ı görebilmek için cadde üzerindeki Özgürlük Meydanı’nın (Freedom Plaza) kenarına akın etti. Trump, kendisine yoğun ilgi gösteren kalabalığa aracın içinden gülümsedi ve el salladı.
Aralarında aşırı sağcı aktivistler, komplo teoricileri ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların da olduğu göstericiler. Cuma gününden itibaren başkente gelmeye başladı. göstericiler ellerinde ‘Trump’ bayrakları taşırken, “yasal oyları sayın” yazılı pankartlar taşıyor. Gösteriye katılanlardan bazılarının kamuflaj giysileri giydiği ve “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” yazılı şapkalar taktıkları görüldü. Trump destekçilerinden hemen hemen hiçbirinin maske takmadığı da gözlendi.
Karşı gösteri bekleniyor
Sol kanattan bazı göstericilerin de karşı protesto eylemi düzenlemesi planlanıyor ancak şu ana kadar henüz bu yönde bir hareketliliğe rastlanmadı.
Protesto eylemi sosyal medyada Başkan Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” sloganına gönderme yapılarak. “1 Milyon MAGA Yürüyüşü”, “Trump İçin Yürüyüş” ve “Seçimin Çalınmasını Durdurun” gibi isimlerle anılıyor.
Trump da dün paylaştığı Twitter mesajında, ““Verilen büyük desteği özellikle de başta başkent Washington’daki büyük gösteri dahil tüm ülkede baş gösteren bu doğal mitingleri görmek çok heyecan verici. Belki uğrayıp bir merhaba derim” diye yazmıştı.
Cuma günü bir grup Trump destekçisi, Beyaz Saray önünde Lafayette Meydanı yakınlarında, polis şiddeti sonucu öldürülen siyahları onurlandırmak için hazırlanan bir mekandaki fotoğrafları yırttı. Bunun üzerine grupla Trump karşıtı protestocular arasında gerilim yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından gruplar dağıldı.
Anayasa Mahkemesi'ne yürüyecekler
Trump destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza (Özgürlük Meydanı) yakınlarında toplanarak daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne yürümeleri bekleniyor.
Merkezi Florida’da bulunan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio, başkentteki gösterilere yaklaşık 250 kişinin katılmasını beklediğini söyledi. Gösterilerde şiddet olayının yaşanmasını beklemediğini belirten Tarrio, başkent Washington’da uygulanan silah kurallarına uyacaklarını belirtti.
Trump yanlısı Oath Keepers adlı grubun ldieri Stewart Rhodes, yaptığı yazılı açıklamada, grubunun gösterilerde "güvenlik konusunda destek vereceğini" söyledi.
Güvenlik güçleri ve polis, seçim döneminde radikal bazı grupların da katıldığı şiddet olaylarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunmuş; ancak endişe edilen olaylar şu ana kadar yaşanmamıştı.
Aşırıcı gruplar konusunda bilgisi olan uzmanlar, başkent Washington’daki gösterilerin karşıt grup göstericilerle çatışma olması halinde şiddet olaylarına dönüşebileceğini belirtiyor.
“Katılacak grupları takip ediyoruz, silah taşınması yasak”
Washington’un İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Christopher Rodriguez, Cumartesi günkü gösterilere katılacaklarını açıklayan ve her biri yaklaşık 10 kişiden oluşan on ayrı grubu takip ettiklerini söyledi.
Amerikalı yetkili Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, “Büyük rakamlardan bahsettiğimiz düşünülmesin” ifadelerini kullandı.
Rodriguez, gösterilere katılanların silah taşımalarına izin verilmeyeceğini ve şiddet olaylarına da müsaade edilmeyeceğini söyledi.