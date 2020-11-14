Trump Washington’a Gelen Destekçilerini Selamladı

3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre aldığı yenilgiyi hala açıkça kabul etmeyen Başkan Donald Trump’ın destekçileri, başkent Washington’da Trump’a destek için gösteri düzenliyor. Trump da bu sabah konvoyuyla Beyaz Saray’a uzanan Pennsylvania Caddesi’nden geçti ve yüzlerce destekçisini aracın içinden selamladı. Göstericiler, Trump’ı görebilmek için cadde üzerindeki Özgürlük Meydanı’nın (Freedom Plaza) kenarına akın etti. Trump, kendisine yoğun ilgi gösteren kalabalığa aracın içinden gülümsedi ve el salladı. Aralarında aşırı sağcı aktivistler, komplo teoricileri ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan grupların da olduğu göstericiler. Cuma gününden itibaren başkente gelmeye başladı. göstericiler ellerinde ‘Trump’ bayrakları taşırken, “yasal oyları sayın” yazılı pankartlar taşıyor. Gösteriye katılanlardan bazılarının kamuflaj giysileri giydiği ve “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” yazılı şapkalar taktıkları görüldü. Trump destekçilerinden hemen hemen hiçbirinin maske takmadığı da gözlendi.

Karşı gösteri bekleniyor Sol kanattan bazı göstericilerin de karşı protesto eylemi düzenlemesi planlanıyor ancak şu ana kadar henüz bu yönde bir hareketliliğe rastlanmadı. Protesto eylemi sosyal medyada Başkan Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım” sloganına gönderme yapılarak. “1 Milyon MAGA Yürüyüşü”, “Trump İçin Yürüyüş” ve “Seçimin Çalınmasını Durdurun” gibi isimlerle anılıyor. Trump da dün paylaştığı Twitter mesajında, ““Verilen büyük desteği özellikle de başta başkent Washington’daki büyük gösteri dahil tüm ülkede baş gösteren bu doğal mitingleri görmek çok heyecan verici. Belki uğrayıp bir merhaba derim” diye yazmıştı. Cuma günü bir grup Trump destekçisi, Beyaz Saray önünde Lafayette Meydanı yakınlarında, polis şiddeti sonucu öldürülen siyahları onurlandırmak için hazırlanan bir mekandaki fotoğrafları yırttı. Bunun üzerine grupla Trump karşıtı protestocular arasında gerilim yaşandı. Polisin müdahalesinin ardından gruplar dağıldı. Anayasa Mahkemesi'ne yürüyecekler Trump destekçilerinin Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza (Özgürlük Meydanı) yakınlarında toplanarak daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne yürümeleri bekleniyor.