Trump Wisconsin'da Kısmi Yeniden Sayım İstiyor

232 delege oyu kazanan Başkan Trump’ın seçimin nihai sonucunu değiştirebilmesi için şu ana kadar Biden’ın önde bitirdiği en az üç eyalette sonuçları tersine çevirmesi gerekiyor. Ancak Trump ve destekçilerinin seçimlerde usulsüzlük ve hile olduğu iddiasıyla açtığı davaların neredeyse tamamı kanıt eksikliği nedeniyle mahkemelerde reddedildi.

3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Joe Biden ülke genelinde Başkan Donald Trump’tan 5 milyon 600 binden daha fazla oy aldı. Bazı eyaletlerde oy sayımı hala devam ederken, Biden seçimi kazanmak için gereken 270 Seçiciler Kurulu delege oyu eşiğini aşarak şu ana kadar 290 delege oyuna ulaştı.

Wisconsin’ın tamamında oyların yeniden sayılmasını sağlamak içinse 7 milyon 900 bin dolarlık maliyet ücretinin ödenmesi gerekiyordu ve Trump’ın kampanya ekibinin bu miktarı ödeyip ödememe konusunda karar vermesi için bugün son gündü.

Kampanyadan Çarşamba günü yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletinin Milwaukee ve Dane ilçelerinde yeniden sayımın maliyetini karşılamak için 3 milyon doların eyalete aktarıldığı belirtildi.

Trump, rakibi Biden’ın kendisinden 20 binden fazla oy aldığı Wisconsin’da da oyların yeniden sayılmasını resmi olarak talep edebilir ancak sayımın yeniden yapılması için Trump kampanyası ekibinin 7 milyon 900 bin dolar maliyet ücretini ödemeyi göze alması ve bununla ilgili son kararı da bugün yerel saatle 17.00’de ilgili mercilere iletmiş olması gerekiyor.

Diğer taraftan, Başkan Trump oyların yeniden sayılacağı Georgia’da da kendisini 14 bin oyla geçen Biden’ın bu fazla oylarının silinmesini umuyor.

“Cumhuriyetçiler’in yüzde 29’u Biden’ın galibiyetini meşru bulmuyor”

14 Aralık’ta yapılacak Seçiciler Kurulu oylaması öncesinde eyalet yönetimlerinin sonuçları en geç 8 Aralık’ta onaylaması gerekiyor.

Kurulun onayladığı sonuçları Kongre de 6 Ocak’ta onaylayacak. Bu işlem aslında formaliteden ibaret ancak Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki Trump yanlısı Cumhuriyetçiler’in Biden’ın görevi devralma sürecini engelleme amacıyla bu oylamada ret oyu kullanma ihtimali de var.

Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma merkezinin bugün yayınladığı anket sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler’in yaklaşık yarısı Trump’ın seçimi “meşru olarak” kazandığını ancak hile yoluyla Biden’ın galip ilan edildiği görüşünde.

Ankete katılanların tamamı arasında yüzde 75’i Biden’ın kazandığına inanıyor. Trump’ın kazandığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 5. Diğer taraftan, “Biden meşru olarak kazandı mı?” sorusunun yöneltilmesi üzerine, Cumhuriyetçiler’in yüzde 52’si Trump’ın “meşru olarak” galip geldiğini düşünürken yüzde 29’u Biden’ın galibiyetini “meşru” buluyor

