Trump Wisconsin’de Dava Açtı

Başkan Donald Trump, Wisconsin eyaletinde Demokrat Partili seçmen nüfusunun en yoğun olduğu iki ilçede kullanılan 221 bin oyun geçersiz sayılması için dava açtı. Trump'ın Biden'a yaklaşık 20 bin 700 oy farkıyla mağlup olduğu Wisconsin'de başlattığı bu hukuk mücadelesinden zaferle çıkma olasılığı düşük görünüyor. Trump, davayı, Wisconsin eyaletinin Demokrat Partili Valisi Tony Evers ve Wisconsin Seçim Komisyonu Başkanı'nın Biden'ı seçimin galibi ve eyaletin 10 Seçiciler Kurulu oyunun sahibi olarak tescillemesinden bir gün sonra açtı. Önce alt mahkemede görülmesi yerine davaya doğrudan Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin bakmasını talep eden Trump, mahkemenin, Vali Evers'ın Biden'ın oylarına verdiği tescili geri çekme talimatı vermesini de istiyor. Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu Wisconsin Eyalet Yüksek Mahkemesi, başkanlık seçiminde kullanılan oyların geçersiz sayılması için yine muhafazakarlar tarafından açılan iki ayrı davayı görüp-görmeyeceğine de karar vermeye çalışıyor.

Trump, Milwaukee ve Dane ilçelerinde oy sayımının yeniden yapıldığı sırada, postayla gönderilen çok sayıda oyun yasadışı olarak kullanıldığını iddia etmişti. Ancak yerel seçim yetkilileri, uzun yıllardır kullanılan ve hiçbir zaman yasalara aykırı bulunmayan uygulamaları hedef alan Trump'ın bu iddialarını reddetmişti. Trump, Wisconsin eyaletinde muhafazakar seçmenlerin çoğunlukta olduğu ve kazandığı ilçelerde kullanılan oylar aleyhine herhangi bir dava açmadı. Biden kampanyasının Wisconsin ayağı sözcüsü, konuya ilişkin henüz yorumda bulunmadı. Wisconsin Valisi Evers'ın sözcüsü ise Vali'nin seçimlerin "güvenli, adil ve yüksek katılımlı" olduğu yönünde daha önce sarfettiği sözleri hatırlattı. Trump'ın Wisconsin'deki avukatı Jim Troupis ise yaptığı açıklamada, "Wisconsin halkı yasaların her yerde aynı şekilde uygulandığı bir seçim sürecini hak ediyor, bu açık ve net. Dane ve Milwaukee ilçelerindeki yeniden sayım işlemleri sırasında kesinlikle biliyoruz ki yasadışı oy pusulaları, eyaletin seçim sonuçlarını haksız olarak etkilemiştir" ifadelerini kullandı.

Trump kampanyası, seçimin çekişmeli geçtiği başka eyaletlerde de davalar açtı. Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona eyaletindeki başkanı Kelly Ward'ın Biden'ın eyalette elde ettiği zaferi geri çevirmek için açtığı dava, Phoenix kentinde Perşembe günü görülmeye başlanacak. Bir yargıç, Kelly Ward'un avukatları ve uzmanların, postayla kullanılan 100 oy pusulasını içeren zarflar üzerindeki imzaların kayıtlardaki imzalarla aynı olup-olmadığını tespit etmesine izin verdi. Arizona'dan alınan seçim sonucunu Pazartesi günü tescil eden Eyalet Genel Sekreteri Demokrat Partili Katie Hobbs ise böyle bir değerlendirmenin gerçeklere dayalı temeli olmadığını vurguluyor. Öte yandan Trump'ın hukuk mücadelesi vermek için önünde bulunan süre giderek azalıyor. Seçiciler Kurulu 14 Aralık'ta, Kongre ise 6 Ocak'ta oyları saymak ve tescil etmek için toplanacak. Trump'ın Wisconsin'de açtığı davanın amacı, postayla kullanılan 170 bin 140 oyu geçersiz saydırmak. Bunun gerekçesi, postayla oy kullanan bu seçmenlerin kayıtlarında postayla oy kullanma başvurusunda bulunduklarına ilişkin yazılı bir belge olmadığı iddiası.