Trump: ‘Woodward Bir Yalancı’

Başkan Donald Trump, kendisi ve Beyaz Saray’la ilgili olan ve gazeteci Bob Woodward tarafından yazılan kitaba sert eleştiriler yöneltti.

“Woodward’ın kitabı bir şaka” diyen Trump, kitabın yazarına da yüklendi. Trump Twitter mesajlarından birinde “Bob Woodward bir yalancı, ara seçimler öncesinde Demokratlar’ın bir çalışanı gibi” ifadesini kullandı.

Woodward’ın “Korku: Trump Beyaz Saray’da” adlı kitabı Amazon’un en fazla satanlar listesinde şimdiden bir numara. Kitap piyasaya 11 Eylül’de çıkıyor. Trump, Woodward’u “yanlış olduğu ispatlanmış isimsiz ve meçhul kaynaklar” kullanmakla suçluyor. Trump Twitter mesajında, “Demokratlar kaybetmeye tahammül edemiyor, gerçek kitabı ben yazacağım” dedi.

Trump kitapla ilgili geçen hafta paylaştığı ve yine eleştiri içeren mesajını da ‘retweet’ etti.

50 yıllık deneyimli bir gazeteci olan Woodward’un Beyaz Saray’daki yolsuzluklara ilişkin yaptığı araştırmacı gazetecilik haberleri, eski başkanlardan Richard Nixon’ın istifa etmesine neden olmuştu. Woodward bugüne kadar 8 Amerikan Başkanı hakkında kitap yazdı.