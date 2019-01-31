Trump: ‘Xi ile Buluşana Kadar Çin'le Anlaşma Olmayacak’ 

Beyaz Saray’da Çinli yetkilileri ağırlaması beklenen Başkan Donald Trump, iki ülke arasındaki ticari savaşın sonlandırılması için düzenlenen üst düzey görüşmelerin olumlu gittiği mesajını verdi. Ancak Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le yapacağı görüşmeye kadar nihai bir anlaşma olmayacağını da belirtti.
Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki üst düzey bir heyet, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı görüşmek üzere Çarşamba günü Washington’da Amerikalı yetkililerle buluştu. İki ülkenin özellikle fikri mülkiyet ve teknoloji transferi uygulamaları arasındaki farklılıkların masaya yatırıldığı görüşmelerin Perşembe günü Beyaz Saray’da devam etmesi planlanıyor.
Başkan Trump görüşmelerle ilgili yorumunu Twitter hesabı üzerinden yaptı. Çin'li üst düzey ticaret müzakerecilerinin ABD'li temsilcilerle görüştüğünü yazan Trump mesajında “Toplantılar her iki tarafın da iyi niyeti ve yaklaşımıyla iyi gidiyor” ifadelerini kullandı. Trump, “Dostum Devlet Başkanı Xi ile ben uzun süredir devam eden ve daha zor olan bazı konularla ilgili konuşup, ortak bir karara varmak için yakın bir zamanda buluşana kadar, herhangi bir nihai anlaşma olmayacak” dedi.
‘’Çinli temsilcilerle masada çözülmeyen hiçbir şey bırakmadan bütünüyle bir anlaşma yapmak için çabalıyoruz. Tüm sorunlar müzakere ediliyor ve umarım ki çözülecek" mesajını paylaşan Trump 1 Mart'ta Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 arttırılacağını da hatırlatarak, bunun olmaması için çalıştıklarını belirtti.
Wall Street Journal’ın haberine göre Çinli yetkililer Trump ile Xi’nin gelecek ay Çin’de buluşmalarını teklif etti. Sözkonusu buluşmanın ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili Beyaz Saray’dan henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Çin lideri Xi’nin en üst düzey ekonomi danışmanı Liu He önderliğindeki heyetle ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ve ekibi arasında Çarşamba günü Washington’da yapılan görüşmeyle ilgili ayrıntıların Perşembe günü Beyaz Saray’da yapılacak toplantıdan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.
Gümrük vergileri ve yaptırımlarla sonuçlanan ve küresel piyasaları da etkileyen ABD-Çin ticaret savaşına çözüm aranması için iki ülke arasında 90 günlük bir müzakere süreci 2018 yılının sonunda başlatıldı. 1 Mart’ta sona erecek olan bu süreç içerisinde bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Ancak yapılan son görüşmelerin de ABD’nin Çin teknoloji devi Huawei firmasına yaptığı suçlamaların gölgesinde kalma olasılığı da hala gündemde.
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