Trump: ‘Xi ile Buluşana Kadar Çin'le Anlaşma Olmayacak’ 

Beyaz Saray’da Çinli yetkilileri ağırlaması beklenen Başkan Donald Trump, iki ülke arasındaki ticari savaşın sonlandırılması için düzenlenen üst düzey görüşmelerin olumlu gittiği mesajını verdi. Ancak Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le yapacağı görüşmeye kadar nihai bir anlaşma olmayacağını da belirtti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki üst düzey bir heyet, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı görüşmek üzere Çarşamba günü Washington’da Amerikalı yetkililerle buluştu. İki ülkenin özellikle fikri mülkiyet ve teknoloji transferi uygulamaları arasındaki farklılıkların masaya yatırıldığı görüşmelerin Perşembe günü Beyaz Saray’da devam etmesi planlanıyor.

Başkan Trump görüşmelerle ilgili yorumunu Twitter hesabı üzerinden yaptı. Çin'li üst düzey ticaret müzakerecilerinin ABD'li temsilcilerle görüştüğünü yazan Trump mesajında “Toplantılar her iki tarafın da iyi niyeti ve yaklaşımıyla iyi gidiyor” ifadelerini kullandı. Trump, “Dostum Devlet Başkanı Xi ile ben uzun süredir devam eden ve daha zor olan bazı konularla ilgili konuşup, ortak bir karara varmak için yakın bir zamanda buluşana kadar, herhangi bir nihai anlaşma olmayacak” dedi.