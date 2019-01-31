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Trump: “Xi Jinping ile görüşene kadar nihai bir anlaşma olmayacak”

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yakın gelecekte görüşene kadar Çin’le nihai bir anlaşmaya varmayacağını söyledi.ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin 2.

Trump: “Xi Jinping ile görüşene kadar nihai bir anlaşma olmayacak”

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yakın gelecekte görüşene kadar Çin’le nihai bir anlaşmaya varmayacağını söyledi.
ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin 2. turu Beyaz Saray’da yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çin’in üst düzey ticaret müzakerecileri, ABD’li temsilcilerimiz ile toplantıda. Toplantılar her iki tarafın da iyi niyetli tutumuyla güzel geçiyor. Çin, tarifelerde bir artış istemiyor ve bir anlaşmaya varırlarsa çok daha iyisini yapacaklarını düşünüyorlar. Haklılar” dedi. Bugün Oval Ofis’te Çinli yetkililerle bir araya geleceğini belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yakın gelecekte görüşene kadar nihai bir anlaşma yapılmayacağını belirtti. Trump, Çinli temsilciler ile masada çözülmeyen bir konu kalmaksızın anlaşmayı tamamlamaya çalıştıklarını belirterek, “Tüm sorunlar üzerinde tartışılıyor. Sorunlar umarım çözülecek” ifadelerini kullandı.

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