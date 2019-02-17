Trump: Yakaladığımız IŞİD'lileri Avrupa almalı

SDG son olarak IŞİD’in yaklaşık yarım kilometrelik bir alanda kuşatıldığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suriye'de yakaladığımız 800'den fazla IŞİD savaşçısını İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerin geri almasını ve yargılamasını istiyoruz. Hilafet düşmek üzere. Alternatif ise bunları salıvermemiz ki bu hiç iyi bir çözüm değil" ifadelerine yer verdi.

Trump ikinci bir tweette ise "ABD IŞİD savaşçılarının Avrupa'ya sızışını izlemek istemiyor. Bu onların gitmesinin beklendiği yer. Biz çok fazla şey yapıyoruz, bunun için çok fazla harcıyoruz. Şimdi diğerlerinin yapabilecekleri işi yapmak için harekete geçme zamanı. %100 hilafet zaferinin ardından geri çekiliyoruz" diye paylaştı.

Trump'ın geçen aralık ayında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması IŞİD'in yeniden güçlenmesine neden olabileceği endişesiyle uluslararası toplumun yoğun eleştirilerine neden olmuştu. ABD şimdiye kadar ise bölgeden sadece teçhizatların taşınması işlemine başladı.