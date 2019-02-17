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Trump: Yakaladığımız IŞİD'lileri Avrupa almalı

17.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması gerektiğini söyledi.

SDG son olarak IŞİD’in yaklaşık yarım kilometrelik bir alanda kuşatıldığını açıklamıştı.ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suriye'de yakaladığımız 800'den fazla IŞİD savaşçısını İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerin geri almasını ve yargılamasını istiyoruz. Hilafet düşmek üzere. Alternatif ise bunları salıvermemiz ki bu hiç iyi bir çözüm değil" ifadelerine yer verdi.

Trump ikinci bir tweette ise "ABD IŞİD savaşçılarının Avrupa'ya sızışını izlemek istemiyor. Bu onların gitmesinin beklendiği yer. Biz çok fazla şey yapıyoruz, bunun için çok fazla harcıyoruz. Şimdi diğerlerinin yapabilecekleri işi yapmak için harekete geçme zamanı. %100 hilafet zaferinin ardından geri çekiliyoruz" diye paylaştı.

Trump'ın geçen aralık ayında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması IŞİD'in yeniden güçlenmesine neden olabileceği endişesiyle uluslararası toplumun yoğun eleştirilerine neden olmuştu. ABD şimdiye kadar ise bölgeden sadece teçhizatların taşınması işlemine başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupalıların Ortadoğu'da yaşananalar konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylemiş ve çekilen Amerikan askerlerinin yerini almak üzere birlikler göndermelerini talep etmişti.

"Askerlerimizin eve dönmesini istiyoruz" diyen Pence "Bu nedenle diğer ulusların buna bölgede güvenliği sağlamak, IŞİD veya diğer aşırı organizasyonların güçlenmelerini veya bölgeyi geri almalarını engellemek için gerekli kaynak, destek ve personeli sağlayarak katkıda bulunmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

IŞİD'in sonu yakın mı?

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) komutan Jiya Fırat Cumartesi günü "IŞİD tahminen 700 metre uzunluğunda ve 700 metre genişliğinde bir alanda kuşatıldı" açıklamasını yaptı. Fırat "Çok kısa süre içinde, birkaç günden uzun değil... IŞİD'in varlığının resmi olarak sona erdiğini duyuracağız" dedi.

IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında geniş bir alanı ele geçirmiş, Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal ederek halifelik ilan etmişti. IŞİD destekçileri günümüzde hâlâ Libya ve Afganistan gibi diğer bazı ülkelerde de faaliyetlerini sürdürüyor.

dpa,rtr/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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