Trump: Yakında geri döneceğimi düşünüyorum

Beyaz Saray doktoru ise temkinli açıklamalarda bulundu.Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkanlık seçimlerine bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington yakınlarında tedavi altında alındığı hastaneden cumartesi günü bir video paylaştı.

Trump videoda durumunun iyiye gittiğini belirtti ve "yakında döneceğini” söyledi. Gelecek birkaç günün "gerçek bir test” olacağını belirten ABD Başkanı, “Buraya geldiğimde iyi hissetmiyordum. Ama şimdi çok daha iyi hissediyorum” dedi ve ekledi: "Yakında geri döneceğimi düşünüyorum ve seçim kampanyamı başladığım şekilde bitirmek için can atıyorum.”

Beyaz Saray doktorundan temkinli açıklamalar

Beyaz Saray doktoru Sean Conley Başkan Trump'ın “henüz zorlukları atlatmadığını” belirtti. Ancak Conley Trump’ın tıbbi ekibinin “temkinli bir şekilde iyimser” olduğunu kaydetti.

Conley, 74 yaşındaki Trump'a remdesivir ve deneysel bir ilaç karışımı verildiğini ve “teşhis konulduğundan beri önemli bir ilerleme kaydettiğini” söyledi.