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Trump: Yakında geri döneceğimi düşünüyorum

04.10.2020 12:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs olduğu için hastanede tedavi altına alınan ABD Başkanı Trump durumunun iyiye gittiğini ve yakında döneceğini açıkladı.

Trump: Yakında geri döneceğimi düşünüyorum

Beyaz Saray doktoru ise temkinli açıklamalarda bulundu.Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) başkanlık seçimlerine bir ay kala koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington yakınlarında tedavi altında alındığı hastaneden cumartesi günü bir video paylaştı.

Trump videoda durumunun iyiye gittiğini belirtti ve "yakında döneceğini” söyledi. Gelecek birkaç günün "gerçek bir test” olacağını belirten ABD Başkanı, “Buraya geldiğimde iyi hissetmiyordum. Ama şimdi çok daha iyi hissediyorum” dedi ve ekledi: "Yakında geri döneceğimi düşünüyorum ve seçim kampanyamı başladığım şekilde bitirmek için can atıyorum.”

Beyaz Saray doktorundan temkinli açıklamalar

Beyaz Saray doktoru Sean Conley Başkan Trump'ın “henüz zorlukları atlatmadığını” belirtti. Ancak Conley Trump’ın tıbbi ekibinin “temkinli bir şekilde iyimser” olduğunu kaydetti.

Conley, 74 yaşındaki Trump'a remdesivir ve deneysel bir ilaç karışımı verildiğini ve “teşhis konulduğundan beri önemli bir ilerleme kaydettiğini” söyledi.

Diğer taraftan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows Trump'ın durumunun cuma günü onları endişelendirdiğini ancak o zamandan beri ilerleme kaydettiğini söyledi. Meadows “Dün çok endişeliydik. Ateşi vardı, kanındaki oksijen seviyesi düşmüştü” şeklinde konuştu. Ancak Meadows Başkan Trump’ın durumunun büyük gelişme gösterdiğini kaydetti.

Diğer bir doktor Sean Dooley Başkan'ın dolaşım, böbrek ve ciğerlerinin fonksiyonlarının normal olduğunu söyledi.

ABD basınında Başkan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce Beyaz Saray'da oksijen verildiği haberleri yer almıştı.

Beyaz Saray doktoru Conley bu konudaki sorulara kaçamak cevap vererek hastanede oksijen verilmediğini söylemekle yetindi.

Öte yandan Trump ile yakın çalışma ilişkisi olan kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Son olarak seçim kampanyası danışmanı Chris Christie'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trump daha önce, salgını ciddiye almadığı ve tedbir kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

DW,AFP / SSB, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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