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Trump Yangınların Vurduğu California'ya Gidiyor

12.09.2020 23:40 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump Pazartesi günü batıdaki yangınlardan etkilenen eyaletlerden biri olan California’ya gidecek

Trump Yangınların Vurduğu California'ya Gidiyor

Amerika Başkanı Donald Trump Pazartesi günü batıdaki yangınlardan etkilenen eyaletlerden biri olan California’ya gidecek.

Beyaz Saray’dan Cumartesi günü yapılan açıklamada Trump’ın eyaletin başkenti Sacramento’daki McCellan Parkı’nı ziyaret ederek, bölgedeki acil duruma müdahale eden yerel ve federal yetkililerden bilgi alacağı belirtildi.
Park, eyalet genelindeki tüm itfaiye operasyonlarının yürütüldüğü üs olarak hizmet veriyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, Başkan Trump’ın Ağustos ayının ortalarından bu yana California Valisi Gavin Newsom’la telefonda görüştüğünü, Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi yetkililerinin eyaletteki ilgili birimlerle irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Oregon Valisi Kate Brown düzenlediği basin toplantısında telefonda görüştüğü Başkan Donald Trump’a “durumun son derece vahim” olduğunu söylediğini belirtti. Vali, Trump’ın, eyaletin her türlü ihtiyacı için yanlarında olduğunu söylediğini ve “Tanrı Oregon’u korusun” dediğini açıkladı.

Amerika Başkanı Trump ülkenin batısında haftalardır altı eyalette devam eden 100’den fazla yangınla ilgili Twitter’da yaptığı açıklamada California, Oregon ve Washington eyaletlerinde görev yapan 28.000 itfaiyeci ve ilkyardım ekibine teşekkür etti. Stafford Yasası adı altında bölgede acil durum ilan etti. Böylece bölgede yaşananlar büyük afet olarak nitelendi ve federal yardım için onay çıktı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada California’nın yanı sıra Colorado, Montana, Oregon, Utah, Washington ve Wyoming eyaletlerini de etkileyen yangınların yakından takip edildiği de belirtildi.

Yangınlarla mücadele için bölgeye 26.000 federal personel, 230 helikopter gönderildi. Son bir ayda 26 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda yüzlerce ev kül oldu, sadece Oregon eyaletinde yarım milyon insan evlerinden tahliye edildi.

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