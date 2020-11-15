Trump yanlıları seçim sonuçlarını protesto etti

Göstericiler ile Trump karşıtları arasında çıkan arbedede, ikisi polis memuru üç kişi yaralandı.ABD Başkanı Donald Trump yanlıları seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Washington'da Cumartesi günü gösteri düzenlendi. "Dört yıl daha" ve "Trump'ı istiyoruz" gibi sloganlar atan göstericiler ile Trump karşıtları arasında arbede yaşandığı aktarıldı. Fox televizyonu belediye başkanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, bir kişinin aldığı bıçak darbeleri ile yaralandığını, ayrıca olaylar sırasında iki polis memurunun yaralandığını ve 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Demokratların adayı Joe Biden'ın başkan seçilmek için gereken çoğunluğu sağladığı seçimlerin sonucunu hala tanımamış olan Trump ise golf oynamaya giderken aracı ile göstericilerin arasından geçerek, göstericileri selamladı.

Trump'ın seçimlerde kullandığı "Amerikayı yeniden harika yap" sloganı ile düzenlenen gösteriye, organizatörlerden Kayleigh McEnany 1 milyon kişinin katıldığını belirtti. Gözlemciler ve medya gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirtirken, Trump ise yüzbinlerce kişinin katıldığını savundu.