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Trump yanlılarının Kongre baskınına dünyadan tepkiler

07.01.2021 01:11 | Son Güncelleme:
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ABD'de seçim sonuçlarının Kongre'de onaylanacağı sırada başlayan olaylar kınanırken Almanya, İngiltere, NATO ve AB seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla başlayan olaylara yönelik dünya genelinden tepki var.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump ve destekçilerini eleştirdi. Mass, "Demokrasi düşmanları Washington'daki bu katlanılamaz görüntüler karşısında keyif duyacaklardır. Trump ve destekçileri, Amerikalı seçmenlerin kararını artık kabul etmeli ve demokrasiyi ayaklar altına almaya son vermelidir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaşanan olayları kınayarak, "utanç verici görüntüler" tanımlaması yaptı. Johnson, "ABD dünya çapında demokrasiyi savunandır. Güç değişiminin barış ve huzur içinde gerçekleşmesi bu nedenle çok önemli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Washington'daki görüntülerin şok edici olduğunu belirterek "Bu demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmelidir" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak olayların endişeyle takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Türk vatandaşlarına da gösteri yapılan yerlerden ve kalabalık mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ABD Kongresi'nde ortaya çıkan görüntülerden endişe duyduğunu belirtti. Sassoli Twitter hesabından "Demokratik oylara saygı gösterilmelidir. ABD'nin demokrasinin kurallarını güvence altına alacağından eminiz" paylaşımında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Politikası Temsilcisi Josep Borrell de Twitter hesabı üzerinden “Bu gece Amerikan demokrasisinin tüm dünyanın gözü önünde kuşatma altına alındı. Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne eşi görülmemiş bir saldırıdır. Amerika bu değil. 3 Kasım’daki seçimin sonuçlarına tam anlamıyla saygı gösterilmelidir” diye yazdı.

DW/GY,DBN, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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