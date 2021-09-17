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Trump Yanlısı Gösteri Öncesi Şiddet Uyarısı

17.09.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Eylül’de ABD Kongre binası önünde Donald Trump destekçilerinin yapacağı gösteriye bir gün kala polisten, şiddet tehdidi uyarısı geldi. Ulusal Muhafızlar, 6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası bina güvenliğine destek sağlamak için 100 asker görevlendirdi

Trump Yanlısı Gösteri Öncesi Şiddet Uyarısı

18 Eylül’de ABD Kongre binası önünde Donald Trump destekçilerinin yapacağı gösteriye bir gün kala polisten, şiddet tehdidi uyarısı geldi. Ulusal Muhafızlar, 6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası bina güvenliğine destek sağlamak için 100 asker görevlendirdi.

Yüzlerce aşırı sağcı göstericinin, Başkan Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilini durdurmak amacıyla Kongre baskınına katılmakla suçlanan 600'den fazla kişiyi desteklemek için yarın Washington’da olması bekleniyor.

ABD Kongre Polisi Şefi J. Thomas Manger yarınki gösteriyle ilgili "bazı şiddet tehditleri olduğunu" söyledi. Manger düzenlediği basın toplantısında, emniyet müdürlüğünün, gösterinin olaysız sona ermesi için "güçlü bir planı" olduğunu belirtti.

Manger, polisin hazırlandığı risklerden birinin Trump destekçileri ve karşıt protestocular arasındaki çatışmalar olduğunu söyledi.

Manger, "Sanırım bizi en çok endişelendiren şey, karşı göstericilerin buraya gelme olasılığı ve bu iki grup arasında şiddet olması. Bence, şiddet olayları için en olası senaryo bu” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı da Bakan Lloyd Austin'in polisin Kongre binasını korumasına yardımcı olmak için 100 Ulusal Muhafız askerini hazır tuttuğunu söyledi. Bir Pentagon sözcüsü, ulusal muhafız talebinin Kongre Polisi’nden geldiğini ve askerlerin bina yakınlarındaki bir spor tesisinde beklemede olacağını kaydetti. Ulusal muhafızlar, yerel, eyalet ve federal güvenlik güçlerinin yetersiz kalması durumunda devreye girecek.

Sözcü, "Görev gücü, yalnızca Kongre Polisi’nin talebi üzerine, bina giriş noktalarını yöneterek ve binaya girmek isteyen kişilerin kimlik bilgilerini doğrulayarak Kongre ve ofis binalarının korunmasına yardımcı olmak için görevlendirilecek" dedi.

Polis, Kongre binası etrafındaki güvenliği arttırdı. 6 Ocak’taki baskın sonrası Kongre binası çevresine örülen ancak Temmuz ayında kaldırılan demir çitler yeniden kuruldu.

Kongre üyelerinin çoğu ise Cumartesi günü şehir dışında olacak.

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