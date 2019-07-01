‘Trump Yaptırımdan Bahsetmedi S-400'ler 10 Güne Türkiye’de’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da katıldığı G-20 Liderler Zirvesini gazetecilere değerlendirdi. Erdoğan, Rusya'dan satın alınan ve ABD ile gerilime neden olan hava savunma sistemi S-400'lerin teslimatıyla ilgili, "Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş" dedi.
Türk basınında çıkan haberlere göre, S-400’lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını bu sözlerle açıklayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesiyle ilgili ayrıntıları da paylaştı. Erdoğan, Trump'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400’leri alması durumunda yaptırımla karşılaşacağı uyarısında bulunmadığını aktardı
Erdoğan, "Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Sayın Trump, kendisi ile telefon görüşmelerimde, ikili olarak bir araya gelişlerimizde şu ana kadar 'Biz size şu yaptırımı yapacağız' demedi" diye konuştu.
Trump'ın kendisine "haklısın" dediğini aktaran Erdoğan, "Bugün işi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu ileri seviyede de Sayın Trump 'Bu adaletsizliktir' dedi. Bu çok önemli. Öyle zannediyorum ki herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ABD yapımı Patriot füze savunma sistemi almasıyla Trump'ın yeşil ışık yakıp yakmadığı da Erdoğan'a soruldu. Erdoğan, "S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, S-400 konusunda ABD Başkanı Trump ve Rus lider Vladimir Putin'in yanında şakalaştıklarını da söyledi ancak nasıl şakalaştıkları sorulduğunda ‘’Onların neler olduğunu karıştırmayın. Bazı şeyler de bende kalsın" dedi.
Öte yandan Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrası ABD doları Türk lirası karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Geçen haftayı Türk lirası karşısında 5,7875 seviyesinde kapatan dolar piyasaların açılması ile birlikte hızla gerilemeye başladı. Türk lirası haftaya dolar karşısında yüzde 1,6 güçlendi. Dolar, Türk lirası karşısında 5,70’in altına kadar geriledi. Borsa İstanbul da haftaya yüzde 2,7 yükselişle girdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum