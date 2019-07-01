‘Trump Yaptırımdan Bahsetmedi S-400'ler 10 Güne Türkiye’de’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da katıldığı G-20 Liderler Zirvesini gazetecilere değerlendirdi. Erdoğan, Rusya'dan satın alınan ve ABD ile gerilime neden olan hava savunma sistemi S-400'lerin teslimatıyla ilgili, "Şurada belki bir hafta, 10 gün içerisinde ilk serisi inmiş olacak. Böyle bir noktadayız ve bu konuda her türlü hazırlık, tedbir vesaire bitmiş" dedi.

Türk basınında çıkan haberlere göre, S-400’lerin 10 gün içinde Türkiye'de olacağını bu sözlerle açıklayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmesiyle ilgili ayrıntıları da paylaştı. Erdoğan, Trump'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400’leri alması durumunda yaptırımla karşılaşacağı uyarısında bulunmadığını aktardı

Erdoğan, "Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar. Sayın Trump, kendisi ile telefon görüşmelerimde, ikili olarak bir araya gelişlerimizde şu ana kadar 'Biz size şu yaptırımı yapacağız' demedi" diye konuştu.

Trump'ın kendisine "haklısın" dediğini aktaran Erdoğan, "Bugün işi çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Bu ileri seviyede de Sayın Trump 'Bu adaletsizliktir' dedi. Bu çok önemli. Öyle zannediyorum ki herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı.