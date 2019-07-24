'Trump Yaptırımlar Yerine Türkiye'yle Müzakereleri Teşvik Etti'

Washington Post, Rus S-400 füze savunma sistemini satın alan Türkiye'nin ne ölçüde cezalandırılması gerektiğinin görüşüldüğü, dün Beyaz Saray'da Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Partili 45 senatör arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını aktarıyor.

Habere göre Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Idaho Eyaleti Senatörü James E. Risch'in liderliğindeki Cumhuriyetçi Partili Senatörler, NATO üyesi Türkiye'ye karşı gereken tüm yaptırımların devreye sokulmasına karşı çıkan Trump'a, Türkiye'yi zorunlu yaptırımlardan muaf tutmaması için çağrıda bulundu. Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sisteminin nakliyesini kabul etmesi karşısında Türkiye'ye yüzden fazla F-35 savaş uçağı satışı yapılmasını iptal ettiğini açıklamış, ancak Rus savunma sanayii ile iş yapan Türkiye'ye başka yaptırımlar getirmemişti.

Gazetenin dünkü görüşmeye katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre Trump'ın sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakereleri teşvik ettiği gözlendi. Bu durum, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James E. Risch ile Trump arasında sert bir tartışmaya yol açtı.