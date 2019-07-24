'Trump Yaptırımlar Yerine Türkiye'yle Müzakereleri Teşvik Etti'

Washington Post, Rus S-400 füze savunma sistemini satın alan Türkiye'nin ne ölçüde cezalandırılması gerektiğinin görüşüldüğü, dün Beyaz Saray'da Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Partili 45 senatör arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını aktarıyor.
Habere göre Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Idaho Eyaleti Senatörü James E. Risch'in liderliğindeki Cumhuriyetçi Partili Senatörler, NATO üyesi Türkiye'ye karşı gereken tüm yaptırımların devreye sokulmasına karşı çıkan Trump'a, Türkiye'yi zorunlu yaptırımlardan muaf tutmaması için çağrıda bulundu. Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sisteminin nakliyesini kabul etmesi karşısında Türkiye'ye yüzden fazla F-35 savaş uçağı satışı yapılmasını iptal ettiğini açıklamış, ancak Rus savunma sanayii ile iş yapan Türkiye'ye başka yaptırımlar getirmemişti.
Gazetenin dünkü görüşmeye katılan kaynaklardan aldığı bilgiye göre Trump'ın sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakereleri teşvik ettiği gözlendi. Bu durum, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James E. Risch ile Trump arasında sert bir tartışmaya yol açtı.
Öte yandan gazete, Türkiye'ye yönelik yaptırımların ele alınması amacıyla düzenlenen görüşme sırasında Başkan Trump'ın bu meseleye karşı ilgisiz olduğunun da gözlendiğini kaydediyor. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeye katılan ve adı gizli tutulan bir yetkiliye göre toplantıda bulunan bir Cumhuriyetçi Senatör, görüşmenin odağını Türkiye yaptırımları yerine sağlık hizmetleri, göçmenlik ve bu hafta Kongre'yle varılan yeni mali anlaşmaya kaydırmaya çalıştığı gözlenen Trump'ın dikkatini yeniden Türkiye'ye çevirmeye çalıştı.
Öte yandan toplantı dışında tutulan Demokrat Partili Senatörler ise dün Trump'a gönderdikleri mektupta, Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve birçok Cumhuriyetçi mevkidaşları ile aynı görüşte olduklarını belirtti. Demokrat Partili Senatörler, mektupta, yasalar uyarınca Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Kıdemli Üyesi Demokrat Parti New Jersey Senatörü Robert Menendez liderliğindeki Demokratlar, mektupta, ”Amerika kararlı hamleler yapmazsa NATO'daki konumumuz ve Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamamızın gücü zarar görecektir,” ifadelere yer verdi.
Washington Post'un haberinde yer alan bir başka ayrıntı ise dünkü toplantının Amerika'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl cezalandırabileceğinden çok Erdoğan'la nasıl müzakere edebileceğine odaklandığı. Beyaz Saray'daki görüşmeden sonra konuşan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Parti Senatörü David Perdue, Başkan Trump'ın çok daha geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsemeye çalıştığını kaydetti. Senatör Perdue, dünya çapında ittifaklar geliştirmeye çalıştıklarının altını çizdi ve yaptırımlar yerine serbest ticaret anlaşmaları gibi seçeneklerin konuşulduğunu, Amerika'yla böylesi bir ekonomik ilişkinin Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.
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