Trump Yargıç Ginsburg’ün Cenazesini Ziyaret Etti

Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, geçen hafta yaşamını yitiren yargıç Ruth Bader Ginsburg’ün Anayasa Mahkemesi’nde halka açılan cenazesini ziyaret etti. Trump, yuhalamalar ve sloganlarla karşılandı.
Maske taktığı görülen Başkan Trump, Ginsburg’ün tabutuna belli bir mesafede kısa süre saygı duruşunda bulunduktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin merdivenlerinden ayrıldı. Trump herhangi bir açıklama yapmadı.
Ginsburg Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi’nin Büyük Salonu’nda ailesi ve diğer yargıçların katıldığı özel bir törenle onurlandırıldı. Ardından tabut Anayasa Mahkemesi’nin önündeki basamaklara taşınarak, cenaze halkın ziyaretine açıldı.
Ginsburg’ün cenazesi Cuma günü de ABD Kongresi’nin Ulusal Heykel Salonu’na getirilerek ayrı bir anma töreni düzenlenecek. Ginsburg’ün naaşı, 1865'te suikasta kurban giden Başkan Abraham Lincoln'ün tabutu için inşa edilen aynı ahşap platformun üzerine yerleştirilecek. Ginsburg, Kongre binasında cenazesi ziyaret edilecek ilk kadın olacak.
Anayasa Mahkemesi, Ginsburg’ün gelecek hafta düzenlenecek kapalı bir törenle Arlington Ulusal Mezarlığı’na defnedileceğini açıkladı.
ABD’de sivil haklar hareketinin sembol isimlerinden Rosa Parks da, 2005’te ölümünün ardından, Kongre binasında, tarihi kubbenin altında toprağa verilmişti. Parks, burada defnedilen ve devlet adamı olmayan üç kişiden biri ve tek siyahi kadın olmuştu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts, Ginsburg'ün kaybı nedeniyle mahkemeye "içten taziyelerini" sundu. Yargıç Roberts, "Ginsburg'ün hayatı, Amerikan rüyasının birçok versiyonundan biriydi" dedi.