Trump: “Yasal Oylar Başkanı Belirler Basın Değil”

Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, “Yasal oylar başkanı belirler, haber medyası değil” dedi.

Demokrat aday Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığının belli olmasından sonra ilk açıklamasında Trump, “Joe Biden’ın neden haksız biçimde kendisini kazanan olarak göstermede acele ettiğini ve medyadaki müttefiklerinin ona yardım etmek için çok çalıştığını hepimiz biliyoruz. Gerçek şu ki, bu seçimin bitmesine daha çok var” dedi.

Joe Biden’ın, zorunlu olarak yeniden sayıma gidecek son derece tartışmalı eyaletler ve seçimin nihai galibini belirleyebilecek geçerli ve meşru yargı girişimlerinde bulunulan eyaletler bir yana, daha herhangi bir eyalette galibiyetinin resmen onaylanmadığını ifade eden Trump, “Örneğin Pennsylvania’da, yasal gözlemcilerimizin sayım sürecini izlemelerine izin verilmedi. Yasal oylar başkanı belirler, haber medyası değil” ifadesini kullandı.

Trump, Pazartesi gününden itibaren kampanyasının, seçim yasalarının tam olarak uygulanması ve “gerçek galibin” belirlenmesi için konuyu mahkeme sürecine taşıyacağını belirtti.