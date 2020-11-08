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Trump: “Yasal Oylar Başkanı Belirler Basın Değil”

08.11.2020 01:51 | Son Güncelleme

Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, “Yasal oylar başkanı belirler, haber medyası değil” dedi

Trump: “Yasal Oylar Başkanı Belirler Basın Değil”

Seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, “Yasal oylar başkanı belirler, haber medyası değil” dedi.

Demokrat aday Joe Biden’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandığının belli olmasından sonra ilk açıklamasında Trump, “Joe Biden’ın neden haksız biçimde kendisini kazanan olarak göstermede acele ettiğini ve medyadaki müttefiklerinin ona yardım etmek için çok çalıştığını hepimiz biliyoruz. Gerçek şu ki, bu seçimin bitmesine daha çok var” dedi.

Joe Biden’ın, zorunlu olarak yeniden sayıma gidecek son derece tartışmalı eyaletler ve seçimin nihai galibini belirleyebilecek geçerli ve meşru yargı girişimlerinde bulunulan eyaletler bir yana, daha herhangi bir eyalette galibiyetinin resmen onaylanmadığını ifade eden Trump, “Örneğin Pennsylvania’da, yasal gözlemcilerimizin sayım sürecini izlemelerine izin verilmedi. Yasal oylar başkanı belirler, haber medyası değil” ifadesini kullandı.

Trump, Pazartesi gününden itibaren kampanyasının, seçim yasalarının tam olarak uygulanması ve “gerçek galibin” belirlenmesi için konuyu mahkeme sürecine taşıyacağını belirtti.

Başkan Trump şöyle devam etti:

“Amerikan halkının dürüst bir seçim geçirmeye hakkı var. Bu, tüm yasal oyların sayılması, yasal olmayan oyların da sayılmaması anlamına geliyor. Kamuoyunun seçimlerimize tam güven duymasını temin etmenin tek yolu bu. Biden kampanyasının bu temel prensibi kabul etmeyi reddetmesi ve hileli, üretilmiş ya da oy kullanma hakkı olmayan veya ölmüş seçmenlere ait oyların bile sayılmasını istemesi şok edici. Sadece kanuna aykırı işler yapan bir parti, sayım merkezlerinden gözlemcilerin çıkmasını ve mahkemede onların erişimini engellemek için uğraşır.”

Trump açıklamasını, “O zaman Biden neyi saklıyor? Amerikan halkı hak ettiği şekilde ve demokrasinin de gerektirdiği biçimde dürüst bir oy sayımı görene kadar pes etmeyeceğim” diyerek bitirdi.

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