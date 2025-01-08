Trump, yeni ABD haritasını paylaştı! Kanada Başbakanı Trudeau’dan anında açıklama geldi…

Donald Trump, 51’nci eyalet olarak ülkeye dahil edilmesini istediği Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu bir harita paylaştı.

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından içinde Kanada’nın da olduğu yeni ABD haritasını paylaştı. Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunarak, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" demişti.

Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

TRUDEAU: KANADA'NIN ABD'YE KATILMA İHTİMALİ YOK

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını belirtti.

Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali olmadığını kaydeden Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını aktardı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır